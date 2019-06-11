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Весь клас писав "д*па": в Росії вчителька потрапила в гучний скандал

8.4тЧитати матеріал російською

У Єкатеринбурзі (Росія) вчителька змусила всіх першокласників написати на дошці слово "д*па", щоб вирахувати хулігана за почерком.

Ініціативу класного керівника підтримала також і шкільний психолог, яка була присутня при цьому, передає місцеве видання Е1.ru.

За схемою вчительки, кожен із учнів виходив і писав перед усім класом лайливе слово, після чого його почерк звіряли з написом аналогічного характеру на парті, щоб знайти порушника.

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Е1.ru

"Там вчаться творчі діти, деякі, можливо, навіть такого слова в родині не чули, а в освітній установі змусили прописати! Я, звичайно, розумію, що діти в автобусах і на вулиці і не таке почують, але, вибачте, в освітньому закладі. Я в шоці", – розповіла одна з місцевих жительок.

Ілюстрація

Ілюстрація

naked-science.ru

Думки батьків із приводу інциденту розділилися: одні не повірили і стали на бік педагога, інші ж були шоковані. Відзначається, що на вчительку подали скаргу в департамент освіти.

У результаті педагогу і психологу були винесені дисциплінарні стягнення, а також проведена позачергова бесіда про дотримання етичних норм. Вчителька вибачилася перед батьками і визнала свою провину.

Весь клас писав "д*па": в Росії вчителька потрапила в гучний скандал

Е1.ru

При цьому вона зізналася, що план усе ж спрацював – хулігана вирахувати вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Якутську (Республіка Саха, РФ) спалахнув скандал – в одну зі шкіл міста відмовилися приймати російськомовних дітей.

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Кузнецова Инна
Кузнецова Инна
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