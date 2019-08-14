Венедиктова, який побував у Києві, застукали з правою рукою Путіна: в мережу потрапило фото

Російського журналіста Олексія Венедиктова помітили в компанії прес-секретаря глави РФ Дмитра Пєскова.

Знімок опублікував один з користувачів в Instagram. Главред "Ехо Москви" підтвердив цей факт, розмістивши фото також в своєму профілі.

"Ми попалися, але пляшка і стаканчики непомітні", - пожартував Венедиктов. При цьому подробиць зустрічі він розкривати не став.

Пєсков і Венедиктов instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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