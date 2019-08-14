Венедиктова, який побував у Києві, застукали з правою рукою Путіна: в мережу потрапило фото

Російського журналіста Олексія Венедиктова помітили в компанії прес-секретаря глави РФ Дмитра Пєскова.
Знімок опублікував один з користувачів в Instagram. Главред "Ехо Москви" підтвердив цей факт, розмістивши фото також в своєму профілі.
"Ми попалися, але пляшка і стаканчики непомітні", - пожартував Венедиктов. При цьому подробиць зустрічі він розкривати не став.
Пєсков і Венедиктов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув в Україну в надії взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. До цього він привозив йому особистий лист мами одіозного Кирила Вишинського.
Скандальний пропагандист розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію "Ехо Москви" в Україні в разі скасування мовного закону.
Раніше в мережі допустили, що Венедиктов може виступати в якості так званого зв'язкового Путіна, саме тому він зачастив до Києва.
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