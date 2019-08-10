Венедиктов розповів про погане здоров'я Горбачова і показав фото

Останній Генеральний секретар ЦК КПРС, а також перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов останні півроку живе в лікарні.
Про це розповів російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов під час програми "Гордон" на телеканалі "Наш".
За його словами, у Горбачова "з головою все в порядку", але він дуже важко ходить через накопичені хвороби.
Горбачов
Telegram Олексія Венедиктова (aavst)
"Протягом останніх двох років — дуже погано", — сказав журналіст.
За словами Венедиктова, це не заважає тому, що вони періодично зустрічаються в ресторані і п'ють пиво — при цьому ініціатором зустрічей є саме Горбачов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У квітні 2019 Горбачов потрапив до лікарні. Тоді стало відомо, що політик планував приїхати на прем'єру документального фільму, проте лікарі йому заборонили йому.
Пізніше, в червні, єдиного президента СРСР госпіталізували в клініку. Стан 88-річного політика дозволяло йому продовжувати роботу над книгою.
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