Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Венедиктов розповів про погане здоров'я Горбачова і показав фото

950 Читати матеріал російською

Останній Генеральний секретар ЦК КПРС, а також перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов останні півроку живе в лікарні.

Про це розповів російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов під час програми "Гордон" на телеканалі "Наш".

За його словами, у Горбачова "з головою все в порядку", але він дуже важко ходить через накопичені хвороби.

Горбачов

Горбачов

Telegram Олексія Венедиктова (aavst)

"Протягом останніх двох років — дуже погано", — сказав журналіст.

Новини
Михайло Горбачов іде в депутати Індонезії

За словами Венедиктова, це не заважає тому, що вони періодично зустрічаються в ресторані і п'ють пиво — при цьому ініціатором зустрічей є саме Горбачов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У квітні 2019 Горбачов потрапив до лікарні. Тоді стало відомо, що політик планував приїхати на прем'єру документального фільму, проте лікарі йому заборонили йому.

  • Пізніше, в червні, єдиного президента СРСР госпіталізували в клініку. Стан 88-річного політика дозволяло йому продовжувати роботу над книгою.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Михайло Горбачов Олексій Венедиктов
Місце
Росія
Теги
СРСР Ехо Москви
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Жалко, что меченый не попал в больницу 30 лет назад. А с головой у него не в порядке с рождения.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Да нам как-то пох здоровье Горбачева,как, собственно,и Винидиктова.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...