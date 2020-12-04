Венедиктов – про те, як Путін отримує інформацію на папірцях: це величезний дайджест. Відео

Російський президент Володимир Путін не довіряє інтернету, у нього навіть немає мобільного телефону, а інформацію він отримує на папірцях.

Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман розповів російський журналіст Олексій Венедиктов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами головного редактора радіостанції "Ехо Москви", така поведінка глави держави обумовлена міркуваннями безпеки.

"У нього немає власного мобільного, з номером. Є мобільний у прикріпленого, у охоронця, який ходить з ним постійно. Природно, є мобільний в секретаріаті – у прессекретаря, шефа протоколу. До цих речей він ставиться дуже обережно. Він взагалі в цьому сенсі (в плані безпеки інформації) дуже уважний", – пояснив Венедиктов.

За його словами, Путін отримує інформацію про події на папері, і це дуже великий дайджест, в який команда прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова вносить і карикатури на главу держави, і розслідування про нього.

"Він роздруковує і кладе (президенту на стіл). Цей дайджест лежить на столі кожен день – я його сам бачив кілька разів", – зазначив Венедиктов.

Також журналіст передбачає, що Путін навряд чи сам дивиться YouTube, йому швидше за все "показують те, що вважають правильним".

"Щоб ви розуміли, наші правоохоронні органи, які постачають йому інформацію, кладуть йому татка за різними напрямками. Я це знаю. Тобто він вважає – як я це розумію, – що якщо татко підписана (якщо генерал такий-то підписав), то воно і вірно. Ми це бачили на прикладі історії з (отруєним російським опозиціонером Олексієм) Навальним, коли неповноцінна, скажімо так, інформація діставалася до президента: одна служба приносила одне, інша – інше, і він, відповідно, комусь вірив більше, комусь менше. У нього не одне джерело інформації, але, зрозуміло, вони хочуть вгадати і догодити – це очевидна історія", – підкреслив Венедиктов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі стало популярним відео з Володимиром Путіним, на якому зняли, як він дивно перекладав папери з місця на місце і нервував.