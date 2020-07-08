Венедиктов назвав ім'я можливого наступника Путіна

Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов припустив, що найбільш вірогідним наступником Володимира Путіна на посту президента Росії може бути Дмитро Медведєв.

Таку думку він висловив в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. На його переконання, усього є чотири можливих кандидата, імена яких Венедиктов не озвучив.

"Запитай мене, кого він (Путін – Ред.) буде обирати наступником сьогодні, я б сказав, що він би обирав між чотирьох людей, до яких входить Дмитро Анатолійович (Медведєв – Ред.) на першій позиції", – сказав Венедиктов.

Він додав, що перехід Медведєва на посаду заступника голови Ради Безпеки РФ є переводом "в резерв", зазначивши, що він "абсолютно лояльна і віддана Путіну людина".

"Зрозуміло, що сьогодні про наступника ніхто не думає, але якби того потребувала ситуація, це був би Медведєв. Фактично, Дмитро Анатолійович просто виведений у резерв. Варто відзначити, що, зайнявши посаду заступника Патрушева, Медведєв отримав контроль над силовим блоком країни – у прем'єр-міністра такої можливості не було", – заявив Венедиктов.

Нагадаємо, 15 січня уряд Росії на чолі з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим пішов у відставку відразу після послання Володимира Путіна Федеральним зборам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії повідомив, що думає про свого наступника з 2000 року.