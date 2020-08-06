Что не говори, а гуманизм режима Путина настолько могуч и велик, что не заметить это могут исключительно невнимательные люди. Примеров этому множество и буквально на каждом шагу, но самым ярким и показательным безусловно является пример с газом, а вернее – с его ценой для собственного населения.

Уже давно отмечено, что Газпром – личная, карманная компания Путина, столкнувшись с падением объемов продаж газа и его цены за рубежом, рано или поздно, обязан будет компенсировать эти потери за счет населения РФ. В общем, все к тому и идет, поскольку там всерьез взялись за газификацию новых районов, чтобы довести газок до каждого россиянина и чтобы он не вздумал топить дровами или валежником, который должен уходить в Китай. Но это – половина дела.

Тут важно не только посадить на трубу каждого оболтуса, который разукрашивает свои Жигули под знаменитый танк и пишет на них "За немками", но еще и правильно сформировать цену. И тут имеется два резона. Первый – осуществить упомянутую выше компенсацию для Газпрома и второй – существенно перегнать Европу хоть в чем-то, а именно, в цене на газ.

Но до последнего времени этим замечательным инициативам было нелегко развернуться и стать действительно смелыми и новаторскими. Дело в том, что в отличие от бестолковой Европы, где газ может продавать кто попало и везти его туда откуда попало, на Московии с этим делом – полный порядок. Газ населению продается только газпромовский, без этой гейропейской вольницы, с их геями и лесбиянками.

Это, в свою очередь, называется монополией и по идее, такое положение вещей считается не очень хорошим, и для контроля над тем, чтобы монополия не вытворяла каких-то непонятных вещей, государство (обычно) предусматривает некий надзорный, антимонопольный орган. Так оно было и в РФ, но скоро все должно измениться в лучшую сторону. Заботясь об этом, глава профильного комитета совфеда РФ обратился к главе министерства энергетики с соответствующим требованием. Вот как это бодро и весело описывает российская пресса.

"Федеральную антимонопольную службу следует лишить полномочий определять тарифы на транспортировку газа в регионах".

И действительно, навыдумывали каких-то непонятных служб, которые занимаются непонятно чем и тормозят прогресс Газпрома по пути компенсации убытков.

"ФАС не учитывает региональную специфику деятельности газораспределительных организаций, не имеет нормативов расчета арендной платы за пользование трубами "Газпрома", а кроме того, не учитывает расходы поставщиков на добровольное медицинское и пенсионное страхование.

В результат газораспределительным организациям не хватает денег, их финансовое положение ухудшается. Решить проблему, можно лишив ФАС контроля за тарифами и передав их установку на уровень субъектов.

Фактически речь идет о том, что позволить губернаторам повысить тарифы на прокачку газа: следом увеличится стоимость подключения к сетям, а затем и сами цены на газ. За любой рост цен на промежуточные услуги, в том числе, логистику, всегда расплачивается потребитель".

В общем, предложение действительно – замечательное, и главное – очень конструктивное, взять и запретить антимонопольную службу это – так по-новаторски и как говорилось во времена оны: "жить стало лучше и веселее". Но в чем же здесь гуманизм? А вот в чем. Предложение состоит в том, чтобы запретить службе лезть в вопрос ценообразования относительно газа, а ведь могли бы предложить расстрелять антимонопольщиков! Хотя, эти недочеты могут быть исправлены в самое ближайшее время.