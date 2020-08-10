Вчений заявив про людей, які не заражаються COVID-19: хто вони

Незважаючи на високий ступінь поширення COVID-19, є люди, які не заражаються цим новим типом коронавірусу.

На це звернув увагу директор Санкт-Петербурзького НДІ епідеміології та мікробіології імені Пастера, академік РАН Арег Тотолян. Його цитують "Известия".

За словами фахівця, несприйнятливість до коронавірусу спостерігається серед медиків, які довго працювали в так званій червоній зоні, де фіксувалася найбільша кількість хворих на COVID-19.

"Ми детально обстежили деяких медиків, які за три-чотири місяці працювали в "червоній" зоні, контактували із сотнями пацієнтів, а у них антитіла не визначаються", – зазначив Тотолян.

Він підкреслив, що ці випадки заслуговують уважного вивчення. Водночас висловив переконання, що дослідження таких людей допоможе відповісти на запитання про універсальний засіб боротьби з коронавірусною інфекцією – не настільки витратний порівняно з вакциною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські фармкомпанії закликали міністерство охорони здоров'я РФ відкласти реєстрацію вакцини від COVID-19, яку розробили в центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Фахівці переконані, що прискорена реєстрація препарату не зробить країну лідером у цій гонитві.