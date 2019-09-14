"Не піддається контролю": в Росії озвучили небезпеку Кримського мосту

У Росії визнали, що міцність Кримського мосту залежить від цілої низки чинників, які не піддаються контролю.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський гідрогеолог Юрій Медовар. "Там все природа контролюватиме", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можуть безпрецедентні заходи безпеки, які застосовуються в ході будівництва мосту, допомогти запобігти його обвалу, він зауважив: "Я не знаю, я не господь бог. Але там буде діяти ціла низка факторів. Геологічна будова, наскільки часто "стрілятимуть" грязьові вулкани, якою буде сейсмічна активність в цьому регіоні, наскільки потужними будуть ураганні вітри, як піде просадка, наскільки вона буде рівномірною тощо".

"Всі ці чинники разом можуть увійти в резонанс, і міст піде, куди йому і треба йти", – сказав учений.

На Кримський міст впливають фактори, які не підлягають контролю Феосторія

Як писав OBOZREVATEL, раніше Юрій Медовар заявив про те, що відкриття залізничного руху по Кримському (Керченськіому мосту являє собою реальну загрозу для цієї споруди. Він також розповів про непоправну екологічну шкоду, яку міст завдає Керченській протоці і Азовському морю.

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