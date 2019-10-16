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16 жовтня • оновлено в 08:06
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Вчені зробили скандальну заяву про перевал Дятлова

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Причини загибелі групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році не могли бути природними.

До такого висновку прийшли в інституті геофізики УрО РАН в Єкатеринбурзі, передає "URA.RU". Прокуратура Свердловської області попросила учених відновити обстановку, яка була на перевалі в лютому того року.

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"Нас попросили надати інформацію про ситуацію на перевалі Дятлова на 1 лютого 1959 року. Причому необхідно надати докази того, що все відбулося з природних причин", – заявили в інституті.

"Ми досі не можемо дати відповідь. Ми не бачимо об'єктивних чинників, які б вказували на природний процес. Цей схил не лавинонебезпечний, опадів тоді випало в середньому 90 мм", – додали в УрО РАН.

Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, раніше з'явилася нова "ядерна" версія загибелі групи Дятлова, яка може бути пов'язана з КДБ.

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Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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Тарас Бор
Тарас Бор
У меня вопрос.Какого куя на Обозревателе постоянно херррачат о гибели группы туристов на Урале 60 лет назад?
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