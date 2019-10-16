Вчені зробили скандальну заяву про перевал Дятлова

Причини загибелі групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році не могли бути природними.

До такого висновку прийшли в інституті геофізики УрО РАН в Єкатеринбурзі, передає "URA.RU". Прокуратура Свердловської області попросила учених відновити обстановку, яка була на перевалі в лютому того року.

"Нас попросили надати інформацію про ситуацію на перевалі Дятлова на 1 лютого 1959 року. Причому необхідно надати докази того, що все відбулося з природних причин", – заявили в інституті.

"Ми досі не можемо дати відповідь. Ми не бачимо об'єктивних чинників, які б вказували на природний процес. Цей схил не лавинонебезпечний, опадів тоді випало в середньому 90 мм", – додали в УрО РАН.

Перевал Дятлова КП

Как сообщал OBOZREVATEL, раніше з'явилася нова "ядерна" версія загибелі групи Дятлова, яка може бути пов'язана з КДБ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.