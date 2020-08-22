Вчені стурбовані, що російська вакцина від COVID-19 може викликати мутацію коронавірусу

Вчені припускають, що використання російської вакцини може призвести до мутації COVID-19.

Намір Росії впровадити частково ефективну вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.

Про це повідомило Reuters. Експерти наголосили, що віруси, включаючи COVID-19, відомі своєю здатністю постійно мутувати.

Однак деякі вчені побоюються, що додавання "еволюційного тиску" на патоген шляхом застосування вакцини, яка, можливо, не забезпечує повного захисту, може погіршити ситуацію.

"Неповний захист може забезпечити "тиск відбору", який змусить вірус ухилятися від присутнього в препараті антитіла, створюючи штами, які потім будуть ухилятися від всіх вакцинних реакцій", – сказав Ян Джонс, професор вірусології в британському Університеті Редінга.

Він наголосив, що в цьому сенсі погана вакцина гірша, ніж її відсутність взагалі.

Розробники "Супутник-V", її фінансові спонсори та російська влада говорять, що вакцина безпечна і що два місяці обмежених випробувань на людях довели її ефективність.

Однак результати цих випробувань не були оприлюднені, і багато західних учених налаштовані скептично, застерігаючи від використання вакцини до успішного завершення всіх міжнародно визнаних випробувань і виконання всіх нормативних вимог.

Росія заявила в четвер, 20 серпня, що планує почати великомасштабне випробування ефективності вакцини в цілому на 40 000 осіб. Препарат почнуть вводити людям з груп високого ризику, зокрема медпрацівникам.

"Хочеться переконатися, що вакцина ефективна. Ми дійсно не знаємо цього", – сказала Кетрін Едвардс, професорка педіатрії та експерт із вакцин з Медичної школи Університету Вандербільта у США.

За її словами, вплив вакцини на вірус, включно з боротьбою з ним, блокування або примус до адаптації, "завжди викликає занепокоєння".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про недавно схвалену експериментальну вакцину проти COVID-19.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!