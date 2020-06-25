"Вбивця Золотого Штату": в США серійний маніяк завдяки поступливості зберіг собі життя

У США 74-річний серійний маніяк Джозеф Деанджело, відомий як "Вбивця Золотого Штату", погодився визнати себе винним в 88 злочинах в обмін на зміну покарання з страти на довічне ув'язнення.

Як повідомляє видання Daily Mail, відповідну угоду він уклав з каліфорнійськими прокурорами. 29 червня суд засудить його до довічного ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення.

Деякі представники потерпілої сторони погодилися з тим, що це адекватний результат історії, яка триває з 1976 року.

"Ми підтримуємо смертну кару, і тим не менш вважаємо за можливе дозволити вбивці з Золотого Штату визнати себе винним і приректи на довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення", – сказав місцевий житель Рон Харрінгтон, молодший брат і невістка якого були забиті до смерті обвинуваченим в серпні 1980 року.

Про те, що серійний маніяк, якому закидають вчинення 13 вбивств і більше 50 згвалтувань в період з 1976 по 1986 роки, може уникнути страти, стало відомо ще 5 березня 2020 року. Тоді телеканал CBS13 оприлюднив лист прокуратури Сакраменто штату Каліфорнія – його відомство направило постраждалим і родичам жертв. У документі правоохоронці пояснили потерпілій стороні, що буде краще, якщо вони відступлять від боротьби за страту Деанджело, так як тоді він розкриє обставини всіх злочинів і це прискорить судовий процес.

"Процес судового розгляду доставляє багато стресу жертвам та їхнім родинам. Цей конкретний випадок надзвичайно складний через кількість обвинувачених злочинів і різних місць скоєння злочинів. Ми хотіли б досягти дозволу у справі, яке дозволить уникнути судового розгляду", – було зазначено в листі.

Вже тоді багато потерпілих погодилися з прокуратурою. "Я не проти, але натомість ми всі хочемо відповідей. Де він був? Що він робив? Він повинен відповісти нам!", – заявляла La Times мешканка Каліфорнії Кріс Педретті, яку Деанджело згвалтував в 1976 році.

Погодилася на ці умови і інша жертва насильства – Філліс Хеннеман. Вона повідомила ЗМІ, що готова змиритися з довічним ув'язненням для маніяка, якщо він розповість всі подробиці нападів.

Відзначимо, що "Вбивцю Золотого Штату" затримали ще в квітні 2018 року – на той момент пройшло більше 40 років з початку розслідування його першого злочину.

Знайти зловмисника вдалося за допомогою бази даних сайту GEDmatch. На цей сайт будь-яка людина може завантажити свої ДНК-дані і побачити генеалогічне древо сім'ї.

Правоохоронці вирішили скористатися даною технологією – вони завантажили ДНК обвинуваченого, і портал показав їм кілька генеалогічних древ. Серед запропонованих людей поліцейські шукали людину, яка проживала в Каліфорнії в 1970-х і 1980-х роках, з рисами, які називали жертви маніяка.

У березні 2018 року Деанджело був знайдений. Після цього поліцейські встановили стеження за ним, а потім викрали були зразки ДНК чоловіка. Через чотири години вже було ясно: перед правоохоронцями той самий маніяк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти самого небезпечного серійного вбивцю в країні, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку.