Вбивство студентки в Пітері: опубліковані моторошні кадри з професором-катом

У мережу потрапило відео, на якому видно, як викладач історії з Санкт-Петербурга (Росія) Олег Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки-коханки Анастасії Єщенко.

Чоловік викидав частини тіла дівчини в річку Мойка в декілька заходів. Кадри з'явилися на каналі 78 в Telegram.

"Доцент СПбГУ Соколов викидає пакети в Миття в декілька заходів. Після він стоїть і дивиться в річку і, переконавшись, що все під водою, йде", – йдеться коментарі до відео.





Як повідомляв OBOZREVATEL:

викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак з відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з дрібнокаліберної обріза і сховав тіло в своїх оселях.

На наступний день вчений брав в гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після він вирішив розчленувати труп.

Пізніше з'ясувалося, що Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.