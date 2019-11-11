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11 листопада • оновлено в 07:45
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Вбивство студентки в Пітері: опубліковані моторошні кадри з професором-катом

4.3т Читати матеріал російською

У мережу потрапило відео, на якому видно, як викладач історії з Санкт-Петербурга (Росія) Олег Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки-коханки Анастасії Єщенко.

Чоловік викидав частини тіла дівчини в річку Мойка в декілька заходів. Кадри з'явилися на каналі 78 в Telegram.

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"Доцент СПбГУ Соколов викидає пакети в Миття в декілька заходів. Після він стоїть і дивиться в річку і, переконавшись, що все під водою, йде", – йдеться коментарі до відео.


Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Санкт-Петербург
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