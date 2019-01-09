Вбивство росіянки попутником BlaBlaCar: розкрилися нові подробиці

Віталій Чікіров, підозрюваний у вбивстві директора московського ресторану Burger King, росіянки Ірини Ахматовой, був двічі судимий. Жінка зникла після того, як взяла попутника BlaBlaCar і поїхала з Москви в Тулу.

Друзі чоловіка розповіли "КП", що після виходу з в'язниці Віталій намагався створювати образ позитивної людини, яка веде здоровий спосіб життя. У компаніях не пив і не курив, в соцмережах постійно виставляв фотографії з молодшим сином.

Більш того, багато знайомих вважали Чікірева дуже набожною людиною - він регулярно ходив до церкви. Один з друзів навіть попросив його стати хрещеним для сина.

Ірина Ахматова ВКонтакте "ЧП Тула"

"За словами чоловіка, він завів на сервісі BlaBlaCar відразу кілька "лівих" акаунтів, - розповідає джерело в правоохоронних органах. - Каже, що його початковою метою був пошук водія з гарною машиною. Причому, шукав саме жінку, яка не могла б надати такого опору, як чоловік. За словами Чікірева, він нібито хотів тільки пограбувати водія".

Віталій Чікірев "КП"

Приблизно через годину після виїзду з Москви по Сімферопольському шосе пасажир попросив жінку зупинитися на узбіччі. Раптово він завдав Ірині кілька ударів в голову, почав душити. Було вже темно, тому боротьбу в салоні не було видно. Коли жінка перестала чинити опір, Чікірев витягнув тіло з "Ауді", відтягнув до лісу і присипав снігом і гілками. Обнишпорив салон і речі вбитої, рецидивіст набрав близько 10 тисяч рублів різними купюрами і мобільник жертви.

"Машину я вирішив продати на запчастини, тому відігнав в Ярославль, - заявив Чікірев слідчим. - Але коли почув по телевізору, що жінку почали активно шукати, вирішив тачку просто кинути".

Віталію Чікіреву пред'явлено звинувачення за статтею "Вбивство з корисливих мотивів" (від восьми років колонії до довічного).

Як повідомляв OBOZREVATEL, схожа історія зі зникненням водія BlaBlaCar сталася в Україні в 2016 році. Чоловік 4 квітня виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Після цього він безслідно зник.

В результаті правоохоронці виявили машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова вбили.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.