Нікулінський районний суд виніс вирок жителю російського Підмосков'я Максиму Гарєєву у справі про вбивство інстаграм-моделі Катерини Карагланової.

Обвинуваченого засудили до дев'яти років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, повідомляється на сайті прокуратури Москви.

"Встановлено, що 26 липня 2019 року Гарєєв маючи умисел на вчинення вбивства, наніс своїй знайомій 25-річній москвичці понад 19 ударів предметом, що обладає колючими і колючо-ріжучими властивостями", – уточнили у відомстві.

Також суд частково задовольнив позов родичів дівчини про відшкодування моральної шкоди на 2,5 мільйона рублів (понад 900 тисяч гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гарєєв дуже переживав, що він виглядає погано, перебуваючи під вартою.

Нагадаємо, що 24-річна Катерина Карагланова кілька днів не виходила на зв'язок з батьками. Господар житла приїхав за місцем проживання Катерини в Москві після дзвінка її родичів. Всередині він виявив чемодан, в якому було заховано її тіло без одягу і з перерізаним горлом.

Гарєєв сказав, що вбита ним дівчина багаторазово його "ображала, принижувала сексуальну гідність і принижувала фінансові можливості", тому він її зарізав.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.