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Вбивають сотнями: з'ясувалася правда про воїнів Путіна в Сирії

6.1тЧитати матеріал російською

Росія ретельно приховує факти масової загибелі військових, які в складі ПВК регулярно направляються в Сирію.

Власне розслідування з цього приводу провів російський журналіст Ілля Барабанов. Результатами поділився він на своїй сторінці в Facebook.

Так, за підрахунками журналіста, в провінції Дейр-ез-Зор у лютому 2018 року було убито щонайменше 78 осіб.

"Держава від них відхрестилася. Не пощастило їм ще й в тому сенсі, що бій трапився за місяць до виборів президента, а псувати настрій електорату ніхто не хотів. Тому майже півтора місяці тіла тримали в морозильних камерах, а вже після 77% відсотків за ВВП у квітні минулого року почали розвозити вантажі-200 по країні", – поділився Барабанов.

При цьому в документах, за його словами, рандомно міняли місця і дати смерті, щоб ніхто потім не зміг порахувати, скільки точно людей було вбито.

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Вбивають сотнями: з'ясувалася правда про воїнів Путіна в Сирії

Lenta.ru

Барабанов також поділився історією знайомства з родиною одного з убитих. За його словами, родичі вирішили нанести на пам'ятник чоловіка належний текст.

Журналіст зазначив, що Міністерство оборони Росії випустило збірку віршів і пісень про операції збройних сил РФ проти міжнародних терористів у Сирії. Один із творів і помістили на надгробну плиту згаданого Барабановим бійця.

Однак сплив цікавий факт: біля слова "ІДІЛ" на пам'ятнику стоїть цифра 1), що свідчить про виноску "Організація, заборонена в РФ", яка за російським законодавством обов'язково повинна бути поміщена. При цьому, на могильному камені її все ж вирішили опустити.

Вбивають сотнями: з'ясувалася правда про воїнів Путіна в Сирії

Facebook Іллі Барабанова

"Навіть не знаю, як Роскомнадзор буде таку могилу блокувати", – написав Барабанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про загибель у сирійській провінції Дейр-ез-Зор трьох російських найманців, яких вважали зниклими безвісти. Їх тіла доставили в Росію.

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Теми
Конфлікт в СиріїВійна в Сирії
Місце
Росія
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ну-ну!"Любою ценою победим!".."И за ценою не постоим"..Вечно глупое и бесчеловечное российское понятие о победе,чести и достоинства на поле брани.."Любою ценой..." Но ради чего?На россию кто-то напал?Или,они,эти в/сл.стояли на рубежах защиты своей родины,как стоят и погибают украинцы?Нет,конечно!Впрочем,чего уж там...Бабы,ведь еще нарожают!За царя -батюшку большая честь голову сложить за тридьяветь земель..
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
BROTHER FOREST, У тебя в крови поднять руки вверх и подставить зад!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"в документах, по его словам, рандомно меняли места и даты смерти" Так а документы-то где? Какие ваши доказательства? Я сегодня в фотошопе сотню таких памятников погибшим "хероям ВСУ" нарисую. На кого рассчитано-то сие "откровение"? Документы-то где?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чистяков Шурик, у хуйла, вашего сцарька доказательства сходи попроси.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Чистяков Шурик, понятно.."Какие ваши доказательства?".."Докажите" ..И просто..."Ихтамнет"..Это уже слышали в Украине..Сейчас в Сирии..Завтра,возможно ,будет в Венесуэле,если,конечно Штаты не зашкварят.
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