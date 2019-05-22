Вбивають сотнями: з'ясувалася правда про воїнів Путіна в Сирії

Росія ретельно приховує факти масової загибелі військових, які в складі ПВК регулярно направляються в Сирію.

Власне розслідування з цього приводу провів російський журналіст Ілля Барабанов. Результатами поділився він на своїй сторінці в Facebook.

Так, за підрахунками журналіста, в провінції Дейр-ез-Зор у лютому 2018 року було убито щонайменше 78 осіб.

"Держава від них відхрестилася. Не пощастило їм ще й в тому сенсі, що бій трапився за місяць до виборів президента, а псувати настрій електорату ніхто не хотів. Тому майже півтора місяці тіла тримали в морозильних камерах, а вже після 77% відсотків за ВВП у квітні минулого року почали розвозити вантажі-200 по країні", – поділився Барабанов.

При цьому в документах, за його словами, рандомно міняли місця і дати смерті, щоб ніхто потім не зміг порахувати, скільки точно людей було вбито.

Lenta.ru

Барабанов також поділився історією знайомства з родиною одного з убитих. За його словами, родичі вирішили нанести на пам'ятник чоловіка належний текст.

Журналіст зазначив, що Міністерство оборони Росії випустило збірку віршів і пісень про операції збройних сил РФ проти міжнародних терористів у Сирії. Один із творів і помістили на надгробну плиту згаданого Барабановим бійця.

Однак сплив цікавий факт: біля слова "ІДІЛ" на пам'ятнику стоїть цифра 1), що свідчить про виноску "Організація, заборонена в РФ", яка за російським законодавством обов'язково повинна бути поміщена. При цьому, на могильному камені її все ж вирішили опустити.

Facebook Іллі Барабанова

"Навіть не знаю, як Роскомнадзор буде таку могилу блокувати", – написав Барабанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про загибель у сирійській провінції Дейр-ез-Зор трьох російських найманців, яких вважали зниклими безвісти. Їх тіла доставили в Росію.

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