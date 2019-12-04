Вбивав коханок: в Росії затримали серійного ґвалтівника

У Саратові ( Росія ) розслідують справу місцевого жителя, який за два місяці зґвалтував чотирьох своїх співмешканок і двох убив.

Як пише "Комсомольська правда", 59-річний чоловік ще в кінці листопада 2018 року згвалтував в своєму приватному будинку 40-річну жінку і утримував її там два дні.

Їй вдалося втекти, коли він вирішив взяти її з собою і поїхати до друга. Однак потерпіла в поліцію не звернулася.

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Пізніше він привів додому 45-річну жінку і згвалтував її. Жертва втекла, але також не подавала заяву в поліцію, побоюючись помсти. Втеча жертв не зупинила насильника – незабаром, відзначаючи Новий рік, він посварився зі своєю співмешканкою, згвалтував її і вбив. Тіло він сховав у неопалювальній частини будинку, де воно пролежало до лютого.

Уже в кінці січня він запросив жити з собою іншу жінку і в лютому, після сварки, згвалтував її і вбив. Слідство у справі триває.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти нейнебезпечнышого серійного вбивцю в країні, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку.

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