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4 грудня • оновлено в 19:25
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Вбивав коханок: в Росії затримали серійного ґвалтівника

2.2т
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У Саратові ( Росія ) розслідують справу місцевого жителя, який за два місяці зґвалтував чотирьох своїх співмешканок і двох убив.

Як пише "Комсомольська правда", 59-річний чоловік ще в кінці листопада 2018 року згвалтував в своєму приватному будинку 40-річну жінку і утримував її там два дні.

Їй вдалося втекти, коли він вирішив взяти її з собою і поїхати до друга. Однак потерпіла в поліцію не звернулася.

ukranews.com

ukranews.com

У Росії затримали серійного маніяка

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Пізніше він привів додому 45-річну жінку і згвалтував її. Жертва втекла, але також не подавала заяву в поліцію, побоюючись помсти. Втеча жертв не зупинила насильника – незабаром, відзначаючи Новий рік, він посварився зі своєю співмешканкою, згвалтував її і вбив. Тіло він сховав у неопалювальній частини будинку, де воно пролежало до лютого.

Уже в кінці січня він запросив жити з собою іншу жінку і в лютому, після сварки, згвалтував її і вбив. Слідство у справі триває.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти нейнебезпечнышого серійного вбивцю в країні, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Тег
Новини Росії
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Рассеяне!Вот,вам тема для обсуждений.Обсуждайте!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ну,вот "скрепостные"..Обсудите,это ваша тема.
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