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7 грудня • оновлено в 09:36
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Як Зайцева: в Москві машина на повному ходу знесла пішоходів. Фото і відео з місця ДТП

2.7т
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У Москві, в ніч на 7 грудня, автомобіль збив трьох людей на пішохідному переході, вилетів на тротуар і врізався в вестибюль станції міської електрички "Окружна".

Про це повідомляє "Лента.ру". В результаті ДТП троє пішоходів загинули на місці, двоє людей, які перебували в автомобілі, отримали травми. Співробітники російської ГІБДД встановлюють причини аварії (щоб подивитися фото і відео доскролльте новину до кінця).

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ДТП в Москві

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні місяці по Росії прокотилася хвиля кривавих дорожньо-транспортних пригод:

  • У Свердловській області в Росії п'яний водій бензовоза не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя, в результаті чого загинуло троє осіб.

  • У Ставропольському краї, в результаті зіткнення рейсового автобуса з вантажівкою загинули п'ять і постраждали 18 людей.

  • У Вологодській області в страшному ДТП з бензовозом заживо згоріли чиновники, що займали керівні посади в районній адміністрації.

  • Спадкоємець царського роду Романових великий князь Георгій Романов потрапив в ДТП в російському Санкт-Петербурзі.

  • В Іркутській області мер одного з міст на своєму автомобілі врізався у вантажівку – в аварії загинула дружина чиновника.

  • У центрі Тамбова водій влетів прямо в натовп пішоходів, вбивши одну людину і поранивши сімох осіб.

  • На Забайкаллі з моста над річкою Куенга на лід впав рейсовий автобус з пасажирами – в результаті аварії 18 людей загинули.

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Автор
Ігор Нікітін
Місце
Росія Москва
Теги
ДТП Новини Росії
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