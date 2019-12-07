Як Зайцева: в Москві машина на повному ходу знесла пішоходів. Фото і відео з місця ДТП

У Москві, в ніч на 7 грудня, автомобіль збив трьох людей на пішохідному переході, вилетів на тротуар і врізався в вестибюль станції міської електрички "Окружна".

Про це повідомляє "Лента.ру". В результаті ДТП троє пішоходів загинули на місці, двоє людей, які перебували в автомобілі, отримали травми. Співробітники російської ГІБДД встановлюють причини аварії (щоб подивитися фото і відео доскролльте новину до кінця).

ДТП в Москві НТВ

ДТП в Москві НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні місяці по Росії прокотилася хвиля кривавих дорожньо-транспортних пригод:

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