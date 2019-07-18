Росія це натуральна фашистська держава, що і є головною проблемою цього держави.

Таку думку висловив молодий росіянин, чий відкрите виступ опубліковано в мережі.

"Головна проблема Росії це не корупція і вибори в Мосміськдуму, а то що ми є натуральною фашистською державою. Те, що ми кожен день вбиваємо людей. Це ви тут стоїте і насолоджуєтеся життя. А уявіть як воно українцям. Поїдьте в Дніпро, Донецьк, Луганськ, по Україні. Там з 2014 року стоїть купа пам'ятників молодим хлопцям, починаючи з 17-18 років і закінчуючи пенсіонерами, які віддали своє життя за вільну Україну", – розповідав молодий чоловік.

Також росіянин згадав, як терористи на Донбасі збили "Боїнг 777" рейса МН17 і вели постійні війни.

"Рівно 5 років тому наша країна вгробила 298 чоловік. У 2008 році ми напали на Грузію, ми вбили тисячу грузин. В першу чеченську війну ми вбили тисячу чечен. Ми Грозний стерли з лиця землі", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал через фото українських дітей біля прапора Росії.

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