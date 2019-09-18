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18 вересня • оновлено в 13:27
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Путін зможе правити вічно? Росіянин назвав загрозу від злиття РФ і Білорусі

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Публікація пунктів плану з економічної інтеграції Росії і Білорусі – це важливий сигнал для Заходу про те, що російський президент Володимир Путін не збирається позбавлятися своєї влади.

Як повідомив у коментарі OBOZREVATEL російський журналіст Олександр Риклін, створення єдиної Союзної держави надасть главі Кремля можливість залишитися у владі навіть після чергових президентський виборів у 2024 році.

"Цілком очевидно, що обидві сторони тут грають свою гру. З російського боку ця гра більш-менш очевидна. І що зараз важливо продемонструвати владі Росії? Що проблема 2024 року у якийсь спосіб буде вирішена", – пояснив росіянин.

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"Витік ось цього документа говорить про те, що Кремль постійно дає зрозуміти своїм контрагентам і на Заході, і всередині РФ, що Путін нікуди не йде. Можливо, буде реалізований ось цей білоруський проєкт, і в кінцевому підсумку виникне Союзна держава. Там з'являться якісь нові високі посади і так Путін збереже контроль над усією галявиною", – вважає він.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Втім, Риклін не радить зараз серйозно сприймати ті позиції "Програми дій РФ і Білорусі", які опублікували в ЗМІ, оскільки вони зазнають ще безлічі змін.

"Однак тут потрібно розуміти: це важливий сигнал про те, що Путін все одно збереже контроль, щоб ніхто собі не будував планів на 2024 рік", – заявив російський журналіст.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, об'єднання Росії і Білорусі в Союзну державу може принести Україні низку нових проблем, зокрема й підвищення рівня воєнної загрози.

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Теми
Ексклюзив Союзна держава
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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