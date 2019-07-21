"Важкі часи!" У Росії обурені результатами виборів в Україні

Для України після проведення позачергових виборів до Верховної Ради настануть "важкі часи".

Таку думку в Росії висловив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов, передає РІА "Новости".

"Голоси за партію Зеленського різко відрізняються від результатів президентських виборів. Це, по-перше, природно, так як на парламентських виборах більше варіантів для розподілу голосів. А, по-друге, рейтинг Зеленського неминуче буде прагнути до реальної величини і без проривних рішень буде неминуче знижуватися. Стійкі коаліції навряд чи можливі. Тому для української влади настали важкі часи ", – вважає російський політик.

Морозов вважає, що при високому результаті Зеленського Україна все ж "жорстко розколота". Також він додав, що дані результати виборів говорять про провал "радикальних націоналістичних сил" в Україні.

"Що важливо: провалилися всі радикальні, відверто націоналістичні сили. Їх ресурс стиснувся до результату Порошенка, який сьогодні концентрує в собі радикальні сили і ступінь їх реального впливу", – додав Морозов.

Глава міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов підкреслив, що президент виконав завдання-мінімум, перетворивши парламент країни з опозиційного у відносно лояльний.

"Поза всяким сумнівом, Зеленському вдалося вирішити задачу-мінімум: переформатувати Верховну раду таким чином, щоб перетворити її з опозиційної в хоча б щодо лояльну. Порошенко і іже з ним остаточно відходять в історію. Так само як і найбільш екстремістські політичні сили України", – розповідав росіянин.

Вибори в Україні

Він підкреслив, що друге місце "Опозиційної платформи - за життя" почесно і успішне, але вага цього другого місця буде залежати від остаточного розкладу сил по одномандатних округах.

"Тримаємо пальці, щоб стрілка політичних терезів схилилася-таки до максимальної позначки. Від цього, до речі, багато в чому будуть залежати і перспективи відновлення двосторонніх міжпарламентських відносин", – додав сенатор РФ.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров зазначив, що перемога Зеленського очікувана.

"Результати exit polls очікувані. Тепер все залежить від того, скільки голосів Зеленський отримає в мажоритарних округах. Якщо у нього будуть в Раді в результаті 226 голосів, то йому не знадобиться коаліція", – повідомив сенатор.

В іншому випадку, сказав Джабаров, Зеленському знадобиться коаліція.

"І, швидше за все, на коаліцію він піде з партією Тимошенко або Вакарчука", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді.

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