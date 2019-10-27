США повинні надати прямі докази перебування ліквідованого ватажка "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді на території, підконтрольній терористам "Джебхат ан-Нусра".

Таку вимога американцям виставили в Міноборони Росії. Про це повідомляють РІА "Новини".

"Спокійне перебування на території, підконтрольній "сирійської Аль-Каїді", колишнього лідера ІДІЛ, заслуговує як мінімум окремих прямих доказів з боку США або інших учасників операції", – повідомив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

Ігор Конашенков Vesti.Ru

"Вся непідконтрольна сирійському уряду територія зони деескалації Ідліб управляється і контролюється сирійським філією "Аль-Каїди" – терористичним угрупуванням "Джабгат ан-Нусра". Дане угрупування завжди безкомпромісно знищувала ІДІЛ і будь-якого її представника прямо на місці, як головних конкурентів за владу в Сирії", – додав Конашенков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив повідомлення про ліквідацію ватажка "Ісламської держави"(ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді.

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