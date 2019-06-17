Ґвалтував і писав "сексуальні" СМС: у виші Росії спалахнув гучний скандал

У Росії студентку Новосибірського державного педагогічного університету (НДПУ), яка звинуватила викладача в зґвалтуванні, відраховують із вишу.

За словами дівчини, вона не змогла скласти іспит через депресію після того, що сталося, проте довідку про її стан деканат розглядати відмовився, передає NGS.

"Я не можу готуватися до іспиту нормально. Я принесла довідку в деканат про те, що у мене дійсно депресія, але її ніяк не розглядали", – сказала вона.

МДПУ NGS

Студентка підкреслює, що раніше проблем із навчанням у неї не було. Вона вважає, що в адміністрації вишу вдають, що нічого не сталося.

Відзначимо, у квітні дівчина повідомила, що викладач Інституту історії, гуманітарної і соціальної освіти та голова профспілкової студентської організації студентів Артем Шабанов зґвалтував її, але тоді вона побоялася звертатися в правоохоронні органи.

Скрін повідомлень у студентській групі в мережі NGS

"Він запропонував зустрітися в ресторані біля нашого університету. Я спочатку відмовила, не знала, що це викладач університету. А потім, через кілька днів, він написав мені ще раз і запропонував з'їздити в бар. Сказав, що вони з викладачами після конференції поїдуть" , – цитує студентку NGS.

За її словами, вона подумала, що буде цікаво поспілкуватися з викладачами в неформальній обстановці, тому погодилася.

Як розповідає дівчина, в барі була вона, дві співробітниці університету та Шабанов. Усі спілкувалися, потім перемістилися в караоке, а потім к квартиру, яку Шабанов назвав своєю. Там, за твердженням дівчини, викладач її зґвалтував.

Незабаром вона знайшла інших студенток, яким він писав повідомлення сексуального характеру.

Переписка інших студенток з викладачем NGS

У результаті Слідчий комітет почав перевірку інформації, але відмовив у порушенні кримінальної справи. У самому університеті ситуацію, що склалася, коментувати відмовляються.

Переписка інших студенток з викладачем NGS

Переписка інших студенток з викладачем NGS

Переписка інших студенток з викладачем NGS

Переписка інших студенток з викладачем NGS

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві розгорівся секс-скандал навколо престижного університету КНУ імені Тараса Шевченка. Одна зі студенток звинуватила викладача УНЦ "Інституту біології і медицини" в домаганнях і зловживанні повноваженнями.

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