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Валерій Соловей
Валерій Соловей
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Страха больше нет: кризис переходит в открытую фазу

6.3т Читати матеріал російською

Что я увидел и понял 27 июля

1. Страха больше нет. Но нет пока и умения организованно сопротивляться.

2. Несанкционированные мероприятия политически гораздо эффективнее санкционированных. Что не означает их противопоставления.

3. Динамика и масштабы протеста станут нарастать. Хотя происходить это будет не линейно, а волнообразно.

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4. Для расширения протеста необходимо осенью создавать общенациональную гражданскую коалицию и выдвигать общенациональную же повестку. (Скажем, города Сибири, задыхающиеся от дыма пожаров, не видят смысла поддерживать московскую тематику.)

5. Теперь практически всем политически активным людям понятно самоочевидное: не существует возможности изменить ситуацию в стране электоральным путем. Никакой. Выборы важны как площадка и повод, но не как самоцель. Протест приобретает иной характер.

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6. Политический кризис переходит в открытую фазу. Самое трудное и важное впереди.

P.S. От себя лично и, полагаю, от имени всех, вышедших вчера на улицы Москвы, я хочу поблагодарить ОВД-инфо и канал "Дождь". Ваша помощь была бесценна!

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Автор
Валерій Соловей Валерій Соловей
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Валерия Соловья
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Терещенко Людмила
Терещенко Людмила
Да, что-то неладно в Датском королевстве. Забайкалье тонет, Восточная Сибирь горит, на Тверской в Москве менты зверски избивают и калечат людей, а их президент в это время зачем-то в батискафе спускается на дно Балтийского моря.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Что-то не связывается сексотская информация с РЕАЛЬНОЙ. Ведь на улице наблюдается РЕАЛЬНАЯ ситуация. То ли сексоты утратили нюх, то ли Главному Ихтамнету НЕ ТУ инфу подносят на блюде. Иначе бы он УПРЕДИЛ эти события и развел, как лохов, публику. Способов в Лубянки для этого МНОГО.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Где вы, чмошники лаптекопытные. Я бы сказал по-доугому. Окончательный развал надоразумения под названием раиссия близок, как никогда.
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