Что я увидел и понял 27 июля

1. Страха больше нет. Но нет пока и умения организованно сопротивляться.

2. Несанкционированные мероприятия политически гораздо эффективнее санкционированных. Что не означает их противопоставления.

3. Динамика и масштабы протеста станут нарастать. Хотя происходить это будет не линейно, а волнообразно.

4. Для расширения протеста необходимо осенью создавать общенациональную гражданскую коалицию и выдвигать общенациональную же повестку. (Скажем, города Сибири, задыхающиеся от дыма пожаров, не видят смысла поддерживать московскую тематику.)

5. Теперь практически всем политически активным людям понятно самоочевидное: не существует возможности изменить ситуацию в стране электоральным путем. Никакой. Выборы важны как площадка и повод, но не как самоцель. Протест приобретает иной характер.

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6. Политический кризис переходит в открытую фазу. Самое трудное и важное впереди.

P.S. От себя лично и, полагаю, от имени всех, вышедших вчера на улицы Москвы, я хочу поблагодарить ОВД-инфо и канал "Дождь". Ваша помощь была бесценна!

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