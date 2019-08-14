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Валерій Соловей
Валерій Соловей
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Кремль признал новую реальность

11.9т Читати матеріал російською

Будет нервно, но обойдётся без полицейско-чекистской диктатуры

И вот почему:

1. Полностью отсутствует идеологическая, и, главное, организационно-кадровая основа диктатуры. "Злобные м...ки" (а именно так ласково именует силовиков гражданская часть элиты) умеют лишь отнимать и делить. Но не в состоянии выстроить эффективную организационную модель.

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Жизнь после смерти: Путин у власти

2. Вся несиловая и даже, частично, силовая часть элиты и всё без исключения чиновничество Российской Федерации категорически против диктатуры чекистов. Чиновники, конечно, трусливые оппортунисты, но саботировать умеют блестяще. Это у русского человека врожденный талант.

3. Диктатура не нужна Путину, который иначе видит собственное место в истории и крайне опасна его окружению. Карт-бланш на предотвращение "оранжевой революции" не означает лицензии силовикам на учреждение нового политического режима. А пойти против "вождя" лидеры силовой партии не в состоянии.

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Письмо милой хунте

4. Силовые методы не смогли подавить протест, а способствовали его нарастанию. В силовую опору режима вбит пока не очень видимый, но ощутимый клин - напряженность между Росгвардией и полицией нарастает. Кажущийся огромным силовой ресурс, в действительности, весьма ограничен. Для контроля ситуации в Москве мобилизована значительная часть ОМОНа со всей Европейской части России и с Урала. Географическое расширение и эскалация протеста измотают и деморализуют репрессивную машину.

5. Публичное отрицание Кремлём "политического кризиса" в действительности означает признание новой дискурсивной реальности. Эскалация протеста считается высоко вероятной (лично мне она представляется неизбежной). Характерная деталь: последние две недели среди связанных с властью криминализованных экономических агентов резко вырос спрос на кэш.

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Автор
Валерій Соловей Валерій Соловей
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Валерия Соловья
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Н Олег
Н Олег
скучно читать перлы вроде -- "подавляющая часть элиты против..." ................. ............ ну откуда ему, чушкарю-"историку" знать -- против чиво там элита? ................. ............. а нормальная оппозиция нужна -- чтобы куда-то двинуться, надо от чего-то оттолкнуться .... и 50-тысячный (если не загнули) митинг с уважением к закону -- даёт такую надежду.... а желающих "замутить муйдан", которых пакуют в автозаки -- сотня-другая всегда найдётся, не стоит внимания...
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lazar galka
lazar galka
странно но после разгона этих пней рейтинговые агенства подняли суверенный рейтинг России
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Питон Каа
Питон Каа
Протесты молодых и жаждущих халявных госдеповских "печенек" мастерски подавлены, обещанные "печеньки" так и не подвезли, а ЕСПЧ так и не присудил каждому из бузотеров по 10000 обещанных долларов. Ну а раз так, то число желающих платить штрафы и подставлять свои спины под дубинки за просто так уменьшается в геометрической прогрессии. Теперь нашим доморощенным оппозиционерам придется ждать пока подрастет следующее поколение несмышленышей, желающих осложнить себе будущую жизнь проблемами с законом. С этих хватит.
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