Приглашение к дискуссии о целях и стратегии оппозиции

За что мы боремся

Только что прошедшие региональные выборы с новой остротой ставят вопрос о целях и стратегии оппозиции. До 8 сентября эту дискуссию можно было еще откладывать, ссылаясь на очевидность цели. Но сейчас время для серьезного разговора пришло.

Радуясь поражению "Единой России" в Москве, надо отдавать себе ясный отчет в том, что теми, кто выходил на митинги, "прогулки" и подставлялся под дубинки ОМОНа, двигало, в первую очередь, оскорбленное чувство справедливости и возмущение диким полицейским произволом, но никак не желание увеличить фракцию КПРФ в московском законодательном органе.

Митинги и "прогулки", "умное голосование" и даже выборы - это всего лишь инструменты и способы достижения цели, но не сама цель. Все, что мы критикуем, все, против чего борются наши люди – бесчестные выборы, полицейские издевательства, неправедный суд, горящая Сибирь, массовая нищета, мусорные полигоны под окнами домов – все это и много другое, не более чем производные от политической власти Российской Федерации.

Нельзя решить ни один из частных вопросов, не решив главного. А главный вопрос, корень наших бед – действующий политический режим. Именно сейчас пришло время, когда нужно и можно открыто провозгласить нашу цель - мирный демонтаж политического режима в России.

Новини Раскол России

Для этого, наконец-то, сложились подходящие условия. После шестилетнего падения доходов и пенсионной реформы путинское большинство рассыпается на глазах. Стареющий, болезненно самолюбивый и далекий от проблем России "национальный лидер" вызывает нарастающее раздражение. Элиты потеряли веру в удачливость вождя и всерьез думают о будущем после Путина и без Путина. Государственный аппарат полупарализован. Его еще можно разово мобилизовать, например для проведения выборов, но на регулярное выполнение своих функций он уже мало способен. Единственными аргументами власти в общении с людьми остались грубая ложь и полицейское насилие; пряников сладких хватает только своим. И, главное, в стране усиливается и крепнет ощущение: с такой властью у нас нет и не может быть никакого будущего, а потому надо ее менять. И это ощущение выливается в сполохи протестов – от Ингушетии до Архангельска, от Москвы до Урала и Бурятии.

Задача оппозиции в том, чтобы перевести новые массовые настроения на язык общенациональных целей. Причем эти цели должны быть понятны, общеразделяемы страной и приемлемы для всех политических и гражданских сил. За этим далеко ходить не надо, стратегические лозунги лежат буквально на поверхности.

1. Ни в одной стране мира не будут шесть лет терпеть правительство, при котором в стране экономический кризис и снижаются доходы людей. Правительство в отставку!

2. Ни один из избирателей действующего парламента не давал ему карт-бланш на грабительскую пенсионную реформу. Роспуск Государственной Думы!

3. Немедленная отмена пенсионной реформы в ее нынешнем виде.

4. Отказ от милитаристской внешней политики. Помогать надо родной земле и своему народу, а не заморским диктаторам.

5. Немедленное прекращение политических репрессий. Освобождение всех репрессированных. Отказ государства от вмешательства в личную жизнь и свободы граждан, включая цифровые.

6. Переход к реальному бюджетному и административно-политическому федерализму, а также самодостаточному местному самоуправлению. Нетерпима ситуация, когда Москва жиреет, а Россия хиреет.

7. Строительство экологически вредных и опасных производств/cооружений только после проведения местных референдумов.

За исключением большинства депутатов Госдумы, членов правительства, руководства "Единой России" и группы провластных олигархов эти естественные и давно назревшие требования будут поддержаны Россией вне зависимости от возраста, пола, идеологических взглядов и политических симпатий.

Поскольку выдвинутые требования должны основываться на общенациональном консенсусе, то, за исключением отмены пенсионной реформы, все социально-экономические лозунги вынесены за скобку. Вопрос о путях развития России будет решаться на честных конкурентных выборах после демонтажа политического режима. Однако в любом случае экономическая стратегия будет основываться на принципах здравого смысла, прозрачности, эффективности, снижения налоговой нагрузки и стимулирования внутреннего спроса.

Пока что вряд ли можно назвать общеразделяемым требование отставки президента Путина. Оно выглядит рискованным даже для части политического авангарда и неприемлемо для значительной части (а может и для большинства) общества. Но это временно. Людям надо ещё немного дозреть, что, по моим ощущениям, произойдёт уже к началу следующего года. Тем более что выдвинутые требования, в частности отставка правительства и роспуск парламента, прекрасная оценка способности Путина соответствовать интересам и чаяниям народа.

Здесь мне, конечно, возразят: но ведь президент может предложить правительство похлеще прежнего. Вот именно поэтому разумно требовать не только отставки правительства, но и роспуска Думы. Последним законом этой Думы должен стать закон о ее добровольном роспуске и досрочных парламентских выборах.

На месте уходящего под общественным давлением одиозного режима мы сразу же начнём формировать новую власть. Каким образом? После роспуска действующего парламента провести досрочные выборы, причём по закону о выборах в редакции 2003 года, а также вернуться к закону "Об общественных объединениях" 1995 года. Перед выборами полностью обновить составы всех избирательных комиссий. (Полноценное новое избирательное законодательство примет уже новый парламент.) А уже по итогам досрочных парламентских выборов сформировать правительство народного доверия.

Практически все европейские страны, добившиеся решительного обновления политической системы и устойчивого экономического роста, проходили этим или похожим путём. Россия не станет исключением. Сейчас впервые за двадцать лет открывается реальный шанс вернуть стране и людям украденное будущее. Только от нас зависит, используем мы его или профукаем. Пришло время действовать.

Как действовать, каким образом мы достигнем намеченных целей, - а это гораздо сложнее, чем о них договориться, - я расскажу в следующей заметке.

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