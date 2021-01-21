Вакцина 'Супутник V' спричиняє ускладнення і смерті, її не хочуть використовувати навіть у РФ – ЗМІ

Російська вакцина проти коронавірусу "Супутник V" викликає недовіру не тільки у західних країн – її не готові використовувати навіть самі росіяни через можливі побічні ефекти й летальні випадки.

Про це пише "Багнет". Зазачено, що за даними опитування "Левада-центру", 58% росіян не готові зробити щеплення "Супутником V" навіть безплатно. В основному, як ідеться в матеріалі, вони побоюються побічних ефектів і того, що клінічні випробування вакцини ще не завершено.

"І це не зважаючи на те, що Росія входить у перелік країн, по яких пандемія коронавірусу завдала найсильнішого удару. За даними російського оперштабу з моніторингу ситуації з коронавірусом, усього на COVID-19 захворіло 2,7 млн осіб і більш ніж 47 тис. росіян померли від нього", – пише видання.

Як зазначають журналісти, негативні відгуки про російську вакцину є навіть на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей – жителі "ЛНР" і "ДНР" також не готові вакцинуватися.

"І ці побоювання не безпідставні. Адже "Супутник V" досі не сертифікований Європейським агентством із лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Загалом в ОБСЄ вважають, що російська вакцина фактично не демонструє дієвої результативності, оскільки після щеплення фіксували неодноразові випадки подальшого захворювання пацієнтів із COVID-19, зокрема на важку форму", – пишуть автори.

Видання також назвало перелік проблем, які виникали в осіб, вакцинованих "Супутником-V":

жовтень 2020-го – під час 3-го етапу клінічних досліджень після вакцинації заразилося 10 осіб, які брали участь у випробуваннях вакцини;

листопад 2020-го (Алтайський край) – 3 медичні працівники однієї з медичних установ після отримання щеплення заразилися коронавірусом;

листопад 2020-го (Курська область) – 17 листопада вакциновано 42 осіб із числа вищого керівництва Курської області, поліції і ФСБ РФ. 10 із них одразу ж захворіли на COVID-19, а ще 2 людини з апарату Губернатора Курської області – померли.

У Москві під час вакцинації співробітників ОМОН помітили серйозні ускладнення, судоми, запаморочення і т.д.

Загалом по РФ говорять про 5 смертельних випадків серед працівників ОМОНу, пов'язаних зі щепленням "Супутником-V".

В окупованому Криму матрос Максим Чурилов (18 років) після щеплення тривалий час перебував у реанімації Севастопольського військово-морського клінічного госпіталю.

4 січня 2021 року керівник МНС Сергій Шахов після проходження щеплення помер у госпіталі для хворих на коронавірус.

"Відсутність особливого ентузіазму в російського населення вакцинуватися "Супутником V" не могло не відбитися на експортних надіях Кремля. Тож не дивно, що потенційні міжнародні партнери Росії із закупівлі "Супутника-V" стали значно більш критичні. Ситуацію не рятують ні агресивний маркетинг, ні залучення уваги екстреною реєстрацією вакцини вже під час другої фази випробувань, ні заяви держчиновників, що проти російської вакцини ведуть "інформаційну війну" – тепер усе це працює проти Росії, викликаючи повсюдну недовіру", – вказано в матеріалі.

Нагадаємо, "Супутник V" із 5 грудня почали використовувати в РФ. Препарат також схвалили уряду Аргентини та Білорусі. У той же час в інших країнах ця вакцина, яка ще не пройшла повного циклу випробувань, викликала побоювання.

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