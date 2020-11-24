Пєсков заявив про "неможливість" вакцинації Путіна російським препаратом проти COVID-19

Президент РФ Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти COVID-19, оскільки препарат ще не сертифікований, а глава держави не може бути добровольцем на випробуваннях.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНІАН.

Коли у чиновника запитали, чи вакцинувався Путін, Пєсков сказав: "Президент сам повідомить, коли вважатиме за потрібне".

Він зазначив, що в країні поки не почалася широка вакцинація, а препарат "Sputnik V" не пройшов третю фазу випробування.

"В якості добровольця глава держави не може брати участь у вакцинації. Це неможливо", – сказав прессекретар Путіна.

За його словами, російський президент не може використовувати не сертифіковану вакцину.

"Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він вважатиме за необхідне, він про це повідомить", – підкреслив Пєсков.

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