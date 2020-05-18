В Уфі плакат герою ВВВ повісили над сміттєвими баками. Фото

У російській Уфі плакат із зображенням героя Великої вітчизняної війни повісили над сміттєвими баками, що викликало обурення серед містян.

Після скарг його зняли, повідомляється в телеграм-каналі "Підйом" із посиланням на місцеву жительку (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

"В Уфі фото героя ВВВ розмістили над смітником. Плакат, присвячений 75-річчю Перемоги, з'явився на вулиці Мустая Каріма", – йдеться у повідомленні.

В адміністрації міста не уточнили, хто несе відповідальність за розміщення плаката "Герої Башкоторстана".

Підйом / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший скандал напередодні святкування Дня перемоги 9 травня в Росії.

Так, ТРЦ у Челябинську опублікував пост, в якому Адольфа Гітлера назвали ветераном Другої світової війни, видавши його за Володимира Суміна.

Ще один конфуз стався через фото нациста Генріха Гіммлера на сайті "Безсмертного полку" й ілюстрування банерів до Дня перемоги знімками з німецькими солдатами в Оренбурзі.

В Усинську вивісили банер із фінським солдатом замість радянського.

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