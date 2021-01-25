У Росії після вибуху спалахнула пожежа на НПЗ: є жертва. Відео

У столиці Башкирії Уфі (РФ) 25 січня сталися вибух і пожежа на газо- і нафтопереробному заводі "Уфаоргсинтез". Внаслідок цього як мінімум одна особа загинула й одна постраждала.

НП сталася близько 19:20 за адресою Бірський тракт, будинок 2, корпус 5. Як передає РБК, в офіційному повідомленні МНС вибух не згадується, проте кажуть, що на підприємстві загорілися дві ємності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа на заводі Telegram / 360tv

Рятувальники гасять вогонь Telegram / 360tv

Пожежі присвоїли четвертий номер складності, до місця НП відправили 127 співробітників МНС і 44 одиниці техніки. Також працює лабораторія для моніторингу концентрації шкідливих речовин у навколишньому повітрі.

Представник підприємства розповів, що на виробничому майданчику загорілися ємності з нафтопродуктами. "На підприємстві створено штаб з координації робіт щодо локалізації загоряння і з'ясування причин події", – заявив він.

Пожежа на "Уфаоргсинтезі" Telegram / 360tv

Зазначимо, що "Уфаоргсинтез" випускає близько 30 найменувань нафтохімічної продукції, серед яких небезпечні для людини поліетилен, поліпропілен, ацетон, ізопропілбензол, фенол.

Рятувальники всередині будівлі Telegram / 360tv

Відео з місця НП:

Як писав OBOZREVATEL, 22 січня в Татарстані на нафтовому підприємстві в селі Велике Нуркєєво стався вибух. Загинуло двоє людей, ще одна особа постраждала.