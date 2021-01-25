У Росії після вибуху спалахнула пожежа на НПЗ: є жертва. Відео

У столиці Башкирії Уфі (РФ) 25 січня сталися вибух і пожежа на газо- і нафтопереробному заводі "Уфаоргсинтез". Внаслідок цього як мінімум одна особа загинула й одна постраждала.

НП сталася близько 19:20 за адресою Бірський тракт, будинок 2, корпус 5. Як передає РБК, в офіційному повідомленні МНС вибух не згадується, проте кажуть, що на підприємстві загорілися дві ємності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежі присвоїли четвертий номер складності, до місця НП відправили 127 співробітників МНС і 44 одиниці техніки. Також працює лабораторія для моніторингу концентрації шкідливих речовин у навколишньому повітрі.

Представник підприємства розповів, що на виробничому майданчику загорілися ємності з нафтопродуктами. "На підприємстві створено штаб з координації робіт щодо локалізації загоряння і з'ясування причин події", – заявив він.

Зазначимо, що "Уфаоргсинтез" випускає близько 30 найменувань нафтохімічної продукції, серед яких небезпечні для людини поліетилен, поліпропілен, ацетон, ізопропілбензол, фенол.

Відео з місця НП:

Як писав OBOZREVATEL, 22 січня в Татарстані на нафтовому підприємстві в селі Велике Нуркєєво стався вибух. Загинуло двоє людей, ще одна особа постраждала.