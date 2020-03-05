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5 березня • оновлено в 10:29
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В учасників вечірки Діденко в лазні не було шансів вижити

10.1т
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В учасників банної вечірки в Москві з нагоди дня народження блогерки Катерини Діденко не було шансів вижити з моменту, як вони почали дихати вуглекислим газом.

Такий висновок озвучив колишній керівник Російського центру підготовки рятувальників, заслужений рятувальник Росії Олександр Гофштейн, пишуть РИА Новости.

"Справа в тому, що отруєння вуглекислим газом це стовідсоткова смерть. Його аналог, чадний газ, перетравив неймовірну кількість людей у гаражах із відкритими і закритими дверима з працюючими автомобілями. Кілька повних вдихів вуглекислого газуце смерть", – сказав він.

В учасників банної вечірки Діденко не було шансів вижити

В учасників банної вечірки Діденко не було шансів вижити

Експерт зазначив, що при таких отруєннях людей відкачати практично неможливо. За його словами, є методика вентиляції легенів, але для цього потрібно, щоб швидко прийшла допомога і наявність спеціального обладнання.

"А поки доїдуть, поки довезутьшансів у них не було", – додав рятувальник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження в лазні в Москві.

  • Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

  • Після трагедії Діденко нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї свекрухи в траурі, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить час у телефоні.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Місце
Росія
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