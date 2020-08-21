В Томске одни из наиболее жестких спецслужб в Сибири

Ілля Пономарьов Новини Росії 09:59, 21.08.2020 Оновлено: 10:00, 21.08.2020

Крайне тревожные новости из Сибири.

В Томске отравлен и в тяжелом состоянии в больнице в Омске Алексей Навальный.

Конечно, мы не знаем все обстоятельства и есть минимальный шанс, что это был несчастный случай - но в это верится с трудом. Зато легко верится в сознательное отравление.

Я хорошо знаю томских силовиков. Это регион с одними из наиболее жестких и решительных сотрудников спецслужб в Сибири. Легко могу поверить, что среди них нашелся тот, кто отдал приказ, и кто его исполнил. Особенно, если Алексей готовился наступить на хвост кому-то из местных коррупционеров.

Но на каком бы уровне не принималось это решение – ответственность за него все равно лежит на Кремле. Именно там если не давали приказы, то прикрывали и прикрывают убийц Литвиненко, Немцова, Вороненкова и многих других. На наших глазах осуществлялись и (по счастью) неудачные покушения, например, на моего друга Владимир Кара-Мурза или Сергея Скрипаля. Я сам, только благодаря счастливому случаю, избежал выстрела чеченского киллера, который потом настиг Амину Окуеву и Адама Осмаева. И никакими "озабоченными" заявлениями о помощи со стороны Дмитрия Пескова это не перекрыть. Пока люди, типа Лугового будут сидеть в Думе, а не в тюрьме, это будет продолжаться.

Все знают, что мы с Навальным в последние годы друг друга сильно недолюбливали. У нас разные взгляды на будущее России и организацию ее власти. Но я все равно желаю Алексею скорейшего выздоровления, а Юле и детям мужества! Хочу продолжать наши дебаты и споры лично, а не произносить речи памяти. Если будет нужно, всегда буду рад помочь по медицинской линии на Западе.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Єгорова про українських героїв: мені не подобаються ці селюки, які готові віддати своє життя

Парафіяни УПЦ МП організували багатотисячну хресну ходу, незважаючи на карантин. Відео

Зеленський заявив про можливу зустріч із Путіним та іншими лідерами "нормандії"

У Херсоні серед ночі клали асфальт до приїзду Зеленського. Відео

В Україні розширили "червону", "помаранчеву" і "жовту" зони карантину: список за областями