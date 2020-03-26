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27 березня • оновлено в 01:50
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"В СРСР сексу немає": звідки взялася знаменита фраза і що означає

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Фраза "В СРСР сексу немає" стала крилатою після радянсько-американського телемосту, проведеного 17 липня 1986 року.

Як розповів ВВС співведучий програми, журналіст Володимир Познер, телеміст називався "Жінки говорять з жінками". У Бостоні була набрана група з 200 жінок, і така ж за розміром група зібралася в тодішньому Ленінграді (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Американська учасниця телемосту задала запитання: "У нас в телерекламі все крутиться навколо сексу. Чи є у вас така телереклама?"

Для відповіді Познер дав мікрофон адміністратору готелю "Інтурист", члену громадської організації Комітет радянських жінок Людмилі Івановій.

Володимир Познер стоїть біля Людмили Іванової під час телемосту

Володимир Познер стоїть біля Людмили Іванової під час телемосту

"Сексу у нас немає, і ми категорично проти цього!", – заявила вона.

Після цього аудиторія розсміялася, і якась із радянських учасниць уточнила: "Секс у нас є, у нас немає реклами!"

Але в ужиток увійшла перекручена і вирвана з контексту частину фрази: "В СРСР сексу немає".

Сама Іванова розповіла, що після виходу програми в ефір її мало не вигнали з комітету.

"На партійних зборах на роботі пропісочили, я взагалі затаїлася до 95-го року, нікому нічого не говорила. Тільки в 1995 році мене почали розшукувати і питати, чи є секс чи немає сексу", – зізналася вона.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як виглядали дівчата в СРСР.

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СРСР
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