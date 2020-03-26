"В СРСР сексу немає": звідки взялася знаменита фраза і що означає

Фраза "В СРСР сексу немає" стала крилатою після радянсько-американського телемосту, проведеного 17 липня 1986 року.

Як розповів ВВС співведучий програми, журналіст Володимир Познер, телеміст називався "Жінки говорять з жінками". У Бостоні була набрана група з 200 жінок, і така ж за розміром група зібралася в тодішньому Ленінграді (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Американська учасниця телемосту задала запитання: "У нас в телерекламі все крутиться навколо сексу. Чи є у вас така телереклама?"

Для відповіді Познер дав мікрофон адміністратору готелю "Інтурист", члену громадської організації Комітет радянських жінок Людмилі Івановій.

Володимир Познер стоїть біля Людмили Іванової під час телемосту

"Сексу у нас немає, і ми категорично проти цього!", – заявила вона.

Після цього аудиторія розсміялася, і якась із радянських учасниць уточнила: "Секс у нас є, у нас немає реклами!"

Але в ужиток увійшла перекручена і вирвана з контексту частину фрази: "В СРСР сексу немає".

Сама Іванова розповіла, що після виходу програми в ефір її мало не вигнали з комітету.

"На партійних зборах на роботі пропісочили, я взагалі затаїлася до 95-го року, нікому нічого не говорила. Тільки в 1995 році мене почали розшукувати і питати, чи є секс чи немає сексу", – зізналася вона.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як виглядали дівчата в СРСР.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.