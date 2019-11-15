В "Шереметьєво" зіткнулися літаки з пасажирами. Фото з місця НП

У московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) рано зранку 15 листопада зіткнулися два літаки, серед них Airbus A-320, який прилетів з Мінська.

Про це повідомляє РИА Новости. У момент НП в салонах повітряних лайнерів перебували пасажири.

Airbus A-320 зачепив інший лайнер під час руху по рульової смузі. Обидва повітряних судна отримали пошкодження, при цьому їх називають незначними. В результаті інциденту пасажири не постраждали.

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки Life

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки Life

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки Life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на злітній смузі загорівся літак з пасажирами

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