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15 листопада • оновлено в 08:30
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В "Шереметьєво" зіткнулися літаки з пасажирами. Фото з місця НП

2.6т
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У московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) рано зранку 15 листопада зіткнулися два літаки, серед них Airbus A-320, який прилетів з Мінська.

Про це повідомляє РИА Новости. У момент НП в салонах повітряних лайнерів перебували пасажири.

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Airbus A-320 зачепив інший лайнер під час руху по рульової смузі. Обидва повітряних судна отримали пошкодження, при цьому їх називають незначними. В результаті інциденту пасажири не постраждали.

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки

Life

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки

Life

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки

В "Шереметьєво" зіткнулися літаки

Life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на злітній смузі загорівся літак з пасажирами

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Автор
Анатолій Запорожський, Катерина Луговська
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