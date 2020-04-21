Не скрою, меня очень удивило сегодняшнее сообщение о резком падении количества диагностированных случаев заражения COVID-19 в России за последние сутки. Сразу на 38%, с рекордных 6 060 выявленных вчера, до 4 268 по состоянию на сегодня. Сказать, что это очень странные цифры – это не сказать ничего.

Но, возможно, России таки удалось совладать с распространением эпидемии и теперь коронавирус отступит? А возможно это все не более чем игра на публику, ради того, чтобы к 9 мая цифры по коронавирусу фиктивно понизить до уровня, позволяющего провести парад Победы.

Между тем, одна только репетиция парада Победы, проводившаяся по всей России с нарушением элементарных требований индивидуальной защиты, уже давно о себе дала знать.

Например, на прошлой неделе, у 49 кадетов и преподавателей Нахимовского военно-морского училища был диагностирован коронавирус, а ещё 155 находятся под наблюдением. Причем речь идет об участниках репетиции парада Победы на Красной площади.

А буквально сегодня стало известно, что у 60 курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге диагностирован COVID-19. Они так же участвовали в подготовке к Параду Победы 9 мая.

Стоит отметить, что ещё 14 апреля минобороны России прекратило информировать о случаях заражения коронавирусом в армии. Вместе с тем, сейчас по России ведётся строительство 16 инфекционных центров под патронатом МО РФ, а к приему больных коронавирусом подготовили 32 военных госпиталя. Возникает вопрос: зачем так много?

Возможно, всплывшие за это время случаи с заражениями среди курсантов, это не более чем вершина айсберга. Основная же масса этой эпидемиологической глыбы скрывается в темных водах российской пропаганды, и лишь благодаря инсайдам удается установить более-менее реальную картину.

В частности, в штабе ВДВ РФ известно о 40 зараженных офицерах, среди которых генералы Холзаков и Волик. Аналогичная ситуация в Рязанском воздушно-десантном училище. Коронавирус диагностирован не менее чем у 30 военнослужащих 154-го комендантского Преображенского полка Московского гарнизона, осуществляющего охрану Кремля.

И опять же, это лишь крупицы той информации, что всплывает, а каков пласт, который нам не известен? Та же, авральная стройка 16 инфекционных центров и готовность 32 военных госпиталей это ничто иное, как яркий пример реальных обстоятельств в российской армии с коронавирусом.

Что тут ещё можно сказать. Дорепетировались, осталось только отпобедобесить. И явно искусственное уменьшение статистики ведёт к тому, что отпобедобесить таки получится.

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