По данным польского издания "Infosecurity24", в районе города Барнаул, на российском Алтае, ФСБ провела операцию захвата "шпиона", работавшего на иностранную разведку. Задержанным оказался некто Сергей Сидорчук, военнослужащий в звании старшего лейтенанта, который проходил службу в 35-й дивизии ракетных войск стратегического назначения.

По этой информации, Сидорчук собирал секретную информацию о том, что находится в его части и потом передавал ее за пределы РФ. В общем, это мероприятие было бы мало интересным именно для нас, поскольку где мы и где тот Алтай, и уж если кого там что-то и должно интересовать, так это – китайцев, поскольку рано или поздно, все это добро прийдется "осваивать именно им", но не все так просто.

По данным агентства, в ФСБ предварительно сообщили о том, что задержанный был доставлен в гарнизонный суд для избрания меры пресечения и там стало известно о том, что старший лейтенант был завербован главным управлением разведки вооруженных сил Украины. Поляки не написали о том, как это удалось установить, но скорее всего, при задержанном были обнаружены визитка Яроша, удостоверение шпиона первого класса, соответствующей спецслужбы, а на телефоне – выявлен рингтон с песней "Путин – ***ло".

В ФСБ показали задержанного "шпиона" ГУР inrussia.online

В общем, если бы это было правдой, можно было получить еще один повод гордиться нашими разведчиками. Ведь напомним, вплоть до вторжения РФ в Украину, вот этими нафталиновыми старперами, у которых еще хватает совести называть себя первым и вторым президентами Украины, была запрещена любая разведывательная деятельность Украины в отношении РФ. Проще говоря, о том, что Москва замышляет против нас, мы могли узнавать лишь из третьих рук.

Нет, конечно, мы что-то получали по "личным" каналам, но что это была за информация – можно было только догадываться. Ведь когда информацию добывает профи, то он на самом начальном этапе подвергает ее фильтрации. Не факт, что он не нарвется на дезинформацию, но все же это данные, которые стоит учитывать для планирования тех или иных мероприятий.

Но ведь для того, чтобы собирать эту информацию, нужно иметь соответствующие возможности. Речь идет как о технических средствах, так и об агентуре, а в конце концов, о механизме систематизации, сопоставления и аналитике получаемых данных. Любой из этих элементов – дорогое удовольствие и требует безусловного государственного финансирования.

Так, намного более богатые относительно Украины страны не могут себе позволить даже технической иностранной разведки, а уж тем более – агентурной, и они как-то перекрывают свои потребности в такого рода информацией силами аналитических групп, которые фильтруют открытую информацию и слухи. Но в таком случае, аналитики должны пахать намного более мощно, нежели в случае, когда имеются собственные и непосредственные каналы получения нужных данных.

И вот поступает подобное сообщение польских СМИ. Очень хотелось бы верить в то, что ГУР имеет агентурное плечо в РФ. Это говорило бы о том, что наконец-то развернуты структуры, которые работают во всем спектре сбора информации, включая и агентуру. Но в данном случае, все же есть сомнения в правдоподобности этого сюжета.

И дело даже не в том, что само место событий расположено от нас в нескольких тысячах километров от Украины, а в том, что трудно себе представить задачу, которую можно поставить перед таким агентом. Ну хорошо, он скопировал все совершенно секретные бумаги части, сфотографировал все, что можно, и успешно передал это в Украину. Что нам со всем этим делать? Как это может повлиять на ситуацию у наших границ?

В общем, эти вопрос остаются открытыми, но в любом случае, за последнее время ГУР оказался завязан уже не в одном громком информационном поводе и это говорит о том, что джентльмены таки работают как надо. Кстати, по поводу вагнеровцев, задержанных и отпущенных Лукашенко, Путин назвал это совместной операцией украинских и американских спецслужб. И что интересно, в Штатах не стали опровергать эту информацию, а жестко ответили, что эти вагнеровцы расползлись по миру как чума, и что операции против них – неизбежны.

А ведь в этой эпопее тоже упоминался ГУР. И да, только представители действующей власти распинались о том, что все это "фейк" и никакой операции не проводилось. Это значит, что разведчикам надо работать еще более аккуратно, имея в виду, что враг бродит и по властным коридорам. Пока бродит. Пока.