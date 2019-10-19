История с поставками “грязной российской нефти” по трубопроводу “Дружба” в этом году стала темой №1 для обсуждения и даже претендует на звание притчи во языцех. Однако, лавры “грязной нефти” вполне может пошатнуть история с “грязной пшеницей”.

Как известно, в этом году Россия с гордостью и придыханием отчиталась о том, что по итогам уборочной кампании 2019 года было собрано 75,4 млн тонн пшеницы, а общий урожай зерновых и зернобобовых культур составил более 120 млн тонн, что на 7 млн больше, чем в прошлом году. И вправду, потрясающие показатели страны занимающей 1/9-ю суши, куда уж Украине с её 80 млн тонн зерна, которые соберут в этом году, но не об этом речь.

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Дело в том, что на волне ура-патриотических отчетов о рекордных урожаях в России, ширится скандал, который до российских СМИ и мировых не особо и доходит. Во многом потому, что он разразился во Вьетнаме, одном из основных покупателей пшеницы у РФ.

Так, Вьетнам, за два месяца закупивший у России 229 тысяч тонн пшеницы, резко прекратил импорт российской зерновой культуры. Оказалось, что в поставляемом зерне содержатся семена чертополоха!

Вьетнам даже направил официальное письмо в Россельхознадзор с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов поставщикам пшеницы.

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Что же, надеюсь ситуация в далекой от европейских краев азиатской стране станет темой для заметок в новостных лентах не менее важной, чем сообщения о хлорке в российской нефти. Ведь это очередное доказательство того, что в России о таком понятии как качество продукции понятия не имеют. И это касается не только той продукции, что производится технологически, на заводах и предприятиях, но и банально природных ресурсов, той же нефти и пшеницы.

Собственно, куда не кинься, а везде дефект. От истребителей, до пшеницы. Да и рекорды следует пересматривать. А то как-то считать миллионы тонн зерна с семенами чертополоха не комильфо.

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