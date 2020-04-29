Новость о том, что на мозаике в строящемся главном храме министерства обороны России будет изображен Сталин в окружении маршалов и генералов выглядит еще менее правдоподобной, чем всего несколько месяцев назад выглядела возможность мировой пандемии и всеобщего карантина.

Однако факт остается фактом: пока москвичи находятся на самоизоляции и следят за статистикой заболеваемости в стране и в столице, в новой православной церкви вымалевывается лик генералиссимуса – человека, прямо причастного к уничтожению тысяч священников, ликвидации храмов, бесконечному террору против паствы тех, кто и сегодня хочет любоваться на светлый лик Иосифа Виссарионовича в обрамлении православных икон, пишет Виталий Портников для detaly.co.il.

Конечно, "возвращение Сталина" наблюдалось к каждому празднованию победы во Второй мировой войне – то плакат на улице вывесят, но цитатку на станции метро восстановят. Но чтобы так нагло, напропалую – не было еще никогда. Даже в сталинское время такого не было, чтобы Сталин – и в церкви!

Это демонстративное безумие удивительным образом сплотило и либеральную, и самую что ни на есть религиозную общественность. Руководитель радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов напоминает, что по приказу Сталина "священников убивали только за то, что они были священниками" и утверждает, что "в храме изображение Сатаны может быть только в одном виде – поверженный".

А директор православного радио "Радонеж" Евгений Никифоров пишет, что "изображение Сталина в сакральном пространстве храма вооруженных сил совершенно недопустимо. Сталин – символ богоборческого режима… Предлагаемая мозаика — это исполненный смальтой сталинский плакат… Позорно и гадко оправдывать это заискивание Церкви перед кесарем и языческой толпой".

Кстати, о кесаре. Сталинская фреска и скандал вокруг нее отодвинули на второй план скверный анекдот из того же строящегося храма. На мозаиках здесь будут изображены не только генералиссимус с маршалами, но и Владимир Путин с приближенными, среди которых, разумеется – министр обороны Сергей Шойгу, секретарь совбеза Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников – так что можно сказать, что и здесь не обошлось без плотной опеки силовиков.

Как ни странно, к мозаике с Путиным отнеслись гораздо спокойнее, потому что стремление выслужиться перед "кесарем" выглядит вполне естественной приметой эпохи, не обошедшей ни мирских, ни церковных чиновников. Ну и то, что сам Путин относится к себе, как к иконе – тоже не очень большой секрет. К тому же ясно, что когда Путина и Шойгу не станет, мозаику с их изображением заменят на портреты новых попечителей церкви и министерства обороны.

Гораздо опаснее то, что Путин хочет оставить в наследство России не себя, а Сталина. Причем не только в православном храме. Как раз на днях, практически в одно время с обнародованием информации о скандальной мозаике, появился указ главы "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина о переименовании города Донецк в… город Сталино, на время празднования военных годовщин. И это, конечно, не личная инициатива человека, получающего прямые приказы из Москвы – причем практически от тех же людей и ведомств, которые тянут Сталина и Путина в православный храм.