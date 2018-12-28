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Авраам Шмулевич
Авраам Шмулевич
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В России произойдет смута, смена персоналий и части элиты

18.3тЧитати матеріал російською

Часто говорят, что в ближайшие годы РФ исчезнет. Думаю, это перебор. Произойдет смута, смена персоналий и части элиты, шанс для Кавказа и казаков и еще для нескольких регионов получить самостоятельность. Но сама структура РФ не исчезнет.

Есть ещё один вероятный фактор: отсутствие желания у Центра контролировать данную территорию, или исчезновение центра. Первый секретарь ЦК компартии Туркменистана Сапармурат Ниязов на начало 1991 года не имел намерения превращаться в Туркменбаши.

Если центр сам по себе ‚"сдунется", национальные окраины будут предоставлены сами себе и вынуждены будут самоорганизовываться.

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Воспользоваться данным обстоятельством в национальных целях смогут только те, кто будет к данному повороту событий готов. Пока таких немного.

Во-первых, Чечня.

Так же Осетия, осетины готовятся, они понимают ситуацию.

Немного и карачево-балкарцы. А кроме них - никто. Я пытался что-то сделать в этом направлении с черкесами, увы.

Тем народам, у кого не будет политической организации – придется плохо.

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Автор
Авраам ШмулевичАвраам Шмулевич
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Авраама Шмулевича
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Авраама Шмулевича в миру зовут Никита Демин. Он такой же Авраам как я Бен Гурион. И ценность того что он болтает соответствующая. Кстати очень посмешила фраза"работал с черкесами"
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В РФ есть единый народнохозяйственный комплекс. Экономический скелет. И экономика РФ растет.так что никакого развала не будет
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Что не еврей,то и "специалист" по России...пой Путину "многие лета",ибо другой на его месте давно бы задействовал всю эту кликушествую массу на стройках народного хозяйства,хоть какая то польза от дармоедов.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Дегтяренко Светлана, Авраам Шмулевич это погонялом.его на самом деле не так зовут, и он не еврей
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