Пришел анонс – стухший лидер, человек из бункера поговорит со страной в начале недели. Какое счастье. Мы так скучаем.

Сидит в бункерной безопасности и гонит геополитику – защитные комбинезоны в Сербию, тонны медицинских грузов в Венесуэлу. Шлет то, что нужно в России.

Перед бункером являлся в больницу в канареечном костюме, защищенный от вируса. Но почему оделся не так, как медики? Сшила бы Кабаева бахилы, Песков принес самопальную маску от Навки, охрана обернула туловище целлофаном и вперед – под камеры!

Между тем, в России по вине Путина и его бездарных подчиненных разворачивается трагедия – начались смерти врачей от коронавируса.

В Белгороде скончался врач-онколог. В Петербурге - заведующий отделением нейрохирургии и реаниматолог. В том же городе, скончались четыре медсестры. В Москве умер врач. В Туле терапевт клинической больницы. Врачи в разных регионах начали вести список погибших коллег. В нем 61 фамилия.

Со всех концов несется одно и то же – нехватка средств защиты.

Но человек в бункере не думает являться на места, где гибнут врачи. Он сидит в безопасности. Ему пишут речь для выступления. Покажут по телевизору. Чтобы страна видела, что "лидер", всё-таки, не совсем пропал, он где-то рядом.

* * *

Кругом должны

Глава Роспотребнадзора Попопа объявила, что в майские праздники люди должны соблюдать режим изоляции.

Опять граждане что-то "должны". Причем, сидя в карантине без денег.

А что должны гражданам власти?

Они хоть что-то должны? Почему молчание о том, что власти должны обязаны делать для граждан ?

И почему только граждане несут ответственность за то, что они "должны"? Их ловят на улице, выписывают штрафы.

А что же представители властей?

Например, какую ответственность понес Собянин, устроивший очаги коронавируса с помощью выдачи цифровых пропусков? Его выгнали с работы? Он заплатил штраф? Чем ответили Голикова и Скворцова за оптимизацию медицины? Или Путин, устроивший каникулы вместо карантина и отказавшийся платить гражданам в карантине их деньги?

Это самое любимое начальством "должны" следует повернуть в обратную сторону. Должны только власти, которые граждане содержат на свои налоги, а граждане, кроме самих себя, ничего и никому в этой стране не должны. И в первую очередь обнаглевшей и тупой верхушке.

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