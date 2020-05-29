В России за последние сутки по официальным данным, в которые никто не верит, выявили 8 572 новых пациента с коронавирусом, из них 2 332 – только в Москве.

Внутренняя установка в Кремле гласит: "Мы, конечно, болеем, но не сильно. Цифры должны быть управляемыми, ибо дело это политическое, перед нами еще много промежуточных задач по удержанию власти, и никакие жертвы нас не остановят". Кремль скорее закопает половину населения, и скажет, что это не "корона", а обострение сопутствующих хронических заболеваний. Почему именно сейчас? – а чёрт их знает. Так совпало. И не надо приписывать всесилие коронавирусу, не такой уж он и массовый убийца. И ведь поверят. Россия – страна победившего невежества, здесь полно адептов теории плоской земли, что держится на трех слонах и одной черепахе. Вот и пандемию более 23 процентов считают глупой выдумкой заинтересованных лиц. Еще около 10 процентов респондентов считают, что риск преувеличен.

Такой результат показал опрос в Москве, в котором приняли участие 7 600 человек. Такими управляй – не хочу! Это же – пожизненная индульгенция на правление для любого диктатора! И как их не бить после этого от нахлынувших чувств?

Самых свободолюбивых будут мочить целенаправленно. Как Мохнаткина мочили. Жил себе человек и жил, а тут в 2010 году заступился за женщину на Триумфальной площади в Москве. Случайно проходил мимо, даже в акции не участвовал, и увидел, как поганый "мусор" жестоко вяжет женщину. Мог бы мимо пройти, да совесть не позволила. И это была точка, перевернувшая всю его жизнь. Разумеется, его осудили, но тут подоспел "милостивый государь Медведев", освободивший Мохнаткина. И здесь бы ему остановиться, но жажда справедливости и вкус свободы уже вскружили голову человеку, который стал регулярно появляться на протестных акциях, и в 2014-м пошел на рецидив, сунув кулаком в пятачину человекообразной свиноте в погонах полковника. А звероящер все помнил, он ничего не забыл и не простил. 4,5 года колонии строгого режима, а потом – еще 11 месяцев "за оскорбления сотрудников ФСИН", сломанный позвоночник и – гуляй, Серёжа, если сможешь. Выйдя из колонии в 2018-м, Мохнаткин не прожил и двух лет. Он умер 28 мая 2020 года от осложнений, вызванных множественными переломами позвоночника. Умер, но не сломался. Но его место не останется пустым. И вот уже звероящер "шьет" несколько уголовок создателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову. Эта система мстит по всей площади закончиков, что сама же и наметала, и вот-вот намечет еще. Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил дополнить Уголовный кодекс России статьей за "фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны". Скоро за упоминание пакта Молотова – Риббентропа и отстаивание заслуг Сталина в деле раздела Европы на пару с Гитлером можно будет рискнуть условной свободой бесконвойника. Запомните это имя: Алексей Журавлёв. Красно-коричневая гнида, засевшая в здании на Охотном ряду, рожденная в Воронеже в 1962 году; политическая потаскуха, прошедшая КПСС и проскакавшая по бордельным койкам "Справедливой России", "Единой России" и рогозинской раскладушке "Родина". Эта политическая сифилитичка будет рассаживать по тюрьмам всех, кто не захочет быть нанизанным, как шашлык, на милитаристский шампур путинской "вертикали". Не оскорбляй звероящера осознанным непослушанием, он может обидеться и выслать к тебе человекообразного доктора Мясникова.

Пока не выступаешь против режима – ты не опасен и почти не интересен для системы. Ползай себе в наморднике и не смерди. Можешь даже занять денег у микрофинансовых организаций, которые распространились по всей площади страны как грибок. Но и тут данные намекают на скорый кризис неплатежей по долгам. По итогам нерабочего апреля клиенты просрочили более чем на 90 дней выплаты по 4,5 млн займов — более 40% от их общего числа. Эксперты прогнозируют рост просрочки до 50%. Надо полагать – осторожничают, потому что экономическая ситуация будет только усугубляться. По данным Минэкономразвития, в апреле из-за введения ограничений на фоне пандемии упал на 12%. С другой стороны, чего следует бояться больше: "второй волны" коронавируса или "пятой волны" Путина? Этот "обнулятор" никого не пощадит, будет держаться до последнего, всей стране хребет сломает.

Только по итогам апреля российские банки вывезли за рубеж 4,6 тонны золота, это на 15% больше, чем в марте. За два месяца банки продали зарубежным клиентам 8,6 тонны слитков, которые активно копили в сейфах в последние два года. Запасы золота в банках сокращаются шестой месяц подряд: с ноября на экспорт ушло 17 тонн драгметалла. Крупнейшим и де-факто единственным продавцом по итогам апреля стал Сбербанк, из хранилищ которого ушло 5,5 тонн. Суммарные запасы золота у крупнейшего госбанка РФ упали на 37,7%. Причем, Сбербанк активно распродает золото с прошлой осени. Греф исполняет приказ. Лайнеры со слитками потихонечку улетают в Лондон. С апреля – минимум раз в неделю – организовано специальное авиасообщение по оперативной доставке слитков золота и серебра из России в Великобританию. Причем, экспорт осуществляют как банки, так и недропользователи. При этом Правительство Мишустина выдает добывающим компаниям генеральные лицензии на экспорт, де факто открыв двери к вывозу всего добываемого золота в стране. Идёт активное шуршание по закромам и сусекам. Грузы антикварных ювелирных изделий "Фаберже" стоимостью около $50 млн доставили из России в Панаму. Это Вексельберг под шумок выводит свои активы, откатывая яйца "за бугор"…

Звероящер группируется, выводя из-под удара средства спец-мафии, как в свое время – "золото КПСС". "Низовой плебс" начнет хаотично метаться уже этой осенью. Пора зачищать и выводить всё, что можно, пока разъяренная стихия не спалила усадьбы вместе с наворованными картинами и натыренным столовым серебром. Смутой пахнет. Красный петух просыпается.

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