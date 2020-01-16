Путинский кунштюк 15 января
Отдельные составляющие
- То, что заявлено покушение на российскую Конституцию, уже сказано сегодня не раз: предлагаемый президентом отказ от приоритета международного законодательства над российским, зафиксированного в первой главе Основного закона страны, которая не может быть изменена без созыва Конституционного собрания и принятия новой Конституции - тому свидетельство
- произошедшее сегодня в результате междусобойчика Путина и Медведева - очевидное дежавю событий 24 сентября 2011 года, когда эти же люди разыграли между собой партию в тандем, оставив своей рокировкой страну в дураках. Страна, точнее, ее столица ответила протестами и волнениями уже в декабре того же года. С тех пор Медведев в значительной степени утратил в России имидж самостоятельного политика.
- Нынешний постный (с одного поста на другой) размен, устроенный ему Путиным, снова произведён вполне в византийском духе, приватно, келейно, с абсолютным пренебрежением к обществу, без четкой и ясной мотивации. Стране, в который раз внятно дали понять, что у неё есть царь, близ него челядь, а все остальные – холопы (см.Жириновского). Апелляции к Думе, к обязательности всенародного голосования, которое необходимо для принятия царских волеизъявлений - это им, холопам, с царского стола.
- Уже прозвучавшие сегодня разговоры о начавшемся в России транзите власти - от лукавого. Сам грешен отчасти, когда комментировал сегодня нашим и не нашим медиа события, сравнивая их с переходным властным периодом, начавшимся в прошлом году в Казахстане. Дело в том, что там действительно происходит реальный процесс транзита власти, пусть частично, от первого президента Назарбаева к его преемнику, второму президенту Токаеву. В России же не происходит НИКАКОЙ передачи власти, а есть только ее укрепление и консолидация в одних монарших руках.
- Сценарные аналогии с Казахстаном, - там Назарбаев сохранил и даже приумножил свои властные полномочия, возглавив Совет безопасности, здесь Путин готовится занять те же позиции в Госсовете после 2024 года, - справедливы лишь на первый взгляд. Казахский Елбасы (нацлидер), которому через полгода должно исполниться 80 лет, что бы там ни говорили, не вернётся к официальной позиции главы государства, передав власть известному и достаточно популярному политику из ближайшего своего окружения.
- Далее, тренд развития Казахстана как при Назарбаеве, так тем более и после него, устремлен на открытие страны внешнему миру. Путинская же Россия все больше и больше окукливается в окружении своих ближайших "союзников, армии и флота". Если продолжить российско-казахстанские аналогии, то приходится исходить из того, что Путин стремится сохранить Медведева в качестве своего преемника и после 2024 года. Однако обеспечивать ему этот статус придётся, минуя выборы, поскольку даже в нынешней царско-холопской России он представляется неизбираемым.
В отличие от Медведева, практически у любого казахстанского политика теперь всегда есть электоральное будущее, поскольку Казахстану, пусть сверху, но уже дали право на перемены. В России эти права последовательно отнимаются, - что сверху, что снизу.
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