Российский оппозиционер Гарри Каспаров назвал конституционным переворотом реформу Конституции в РФ. Он назвал две ключевые проблемы, стоящие перед президентом Владимиром Путиным на пути к узакониванию пожизненной власти: международное признание и потенциальный протест.

В целом я согласен с этой оценкой. Но я бы не преувеличивал значения этой конституционной реформы. Мне кажется, она больше похожа на некий отвлекающий маневр. Кроме того, надо дождаться второго чтения. Это еще не конец. В Конституцию могут быть внесены новые изменения, самые неожиданные.

Но да, действительно, в Кремле сейчас размышляют над тем, как минимизировать все те имиджевые потери, которые случились в последнее время. И мне кажется, они делают это довольно успешно. Посмотрите, на международной арене Путин занимает важное положение, все его принимают. Мы видим, что происходит в ПАСЕ. Не просто подтверждено участие российской делегации в сессии, но и Петр Толстой становится спикером ПАСЕ. Несмотря на то, что ПАСЕ – довольно специфическая организация, тем не менее, мы понимаем, что речь идет о международном признании.

Это ровно то, что сейчас нужно Путину. Потому что международное признание дает ему карт-бланш. Может быть, не на всё, но на очень многое из того, что он собирается делать внутри России для окончательной консервации своих властных полномочий и для создания ситуации, при которой они уже не могут быть никем оспорены. Появляются версии о новом названии его должности – "верховный правитель", "эрцгерцог", "канцлер".

Владимир Путин, Леонид Брежнев

Но, что бы ни говорили эксперты, конституционная реформа в нынешнем виде не решает главную проблему – она не гарантирует Путину пожизненного правления. Я утверждаю, что он никогда не согласится на любую роль, при которой любой действующий президент сможет его с этой должности снять. Никогда Путин не согласится стать председателем Госсовета, которого одним указом с этой должности может сместить действующий президент.

Будут ли россияне согласны с этим? Это очень сложный вопрос. Например, в начале лета никто не думал, что такая уныла тема, как выборы в Мосгордуму, которая сама по себе ничего не решает, вдруг станут такой "точкой сборки". Что вдруг Москва решит, что ничего важнее для нее нет. Потому что дело не в выборах, а в том, что в какой-то момент какое-то число ответственных вменяемых людей вдруг перестают мириться с происходящим. Им кажется, что это последняя капля, и что больше этого унижения терпеть невозможно.

Поэтому прогнозировать сложно. Но мы видим, что некий вид протестных настроений фиксируют социологи, и он растет. Растет недовольство экономической политикой. Потому что, несмотря на то, что говорят, что все неплохо и денег полно, и бюджет профицитный, тем не менее, жизненный уровень падает, и у них не получается ничего с этим сделать. Инвестиций ноль, никаких перспектив роста экономики не предвидится. Люди всё это понимают.

Огромное число людей ощущает тухлость. Идет, извините, старческая, брежневская вонь от всего этого.

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