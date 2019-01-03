В ФСБ РФ утверждают, что задержали гражданина США Пола Уилана в момент получения ФЛЕШКИ СО СПИСКОМ СОТРУДНИКОВ какой-то российской спецслужбы.

2018(на тот момент) год. Флешка. Со списком. Флешка. Со списком. Личная передача. В МОСКВЕ.

Пол Уилан BBC

Залить на ноунеймовый файлообменник зашифрованный архив через публичный вайфай с одноразового телефона и кинуть ссылку? Не.

Купить карту на дропа, купить б/у телефон, перекинуть список в сигнале\триреме\вотсаппе и выкинуть телефон с симкой? Не.

Выехать принимающему и передающему в Хургаду на новый год и там передать, раз уж необходимо лично? Не.

Забрать силами штатного сотрудника американской дипмиссии с дипломатическим иммунитетом, которого можно, конечно, депортировать, но нельзя арестовать? Не.

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В Москву приезжает рандомный чувак из США и лично, 31 декабря забирает у, судя по всему, фсбшного провокатора КАКУЮ-ТО флешку со списком сотрудников, а список является секретным.

Это п*здец кем надо быть, чтобы такую легенду сочинить. Это не хуже Яценюка на площади минутка с 40 фрагами.

Прошло трое суток - ни видео, ни записей, ни переговоров, никакого пруфа, что американец хоть примерно был в курсе, что ему дали в руки.

ШТОШ. Смотрите, они там в РФ настолько еб*нулись, что начали хватать граждан США, приехавших на по*бушки в Москву.

Дорогие соотечественники.

Ездить в Крым на отдых и в Москву на заработки КОНЕЧНО безопасно. Конечно. Езжайте. Даже не думайте.

С вами ничего плохого случиться не может.

Заодно поздравляю всех переселенцев выехавших в РФ.

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