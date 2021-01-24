Напевно, кремлівський лицар плаща і йоржика втішає себе зараз тим, що на вулиці вийшла не вся Росія і навіть не половина. Що у нього купа ментів, у них повні комори кийків, кого не залякає – того купить. Було б бажання – втішитися легко.

Але прорив стався зовсім в іншому. Володимир Пастухов має рацію. Важливо, не скільки вийшло, а як до цього протесту відносяться ті, хто не вийшов. Або нейтрально, або зі співчуттям. Ось вам і глибинний народ.

Де селебріті, які раніше поставали перед протестуючими або рвали на грудях сорочку, захищаючи Путіна? Їх немає, не рахуючи смішних клоунів. Із справжніх зірок тільки Кіркоров відзначився своїм нерозділеним коханням до Міхал Івановича. В результаті хейт, і навіть Пугачова відписалась в Інстаграмі.

Звичайно, кийків поки вистачить. На рік. На два. Може бути, навіть на три. І 70-річний дідусь, з чим ковід не жартує, ще сходить на вибори. Лукашенко ж зміг – і він зможе. Але просто згадайте, стратеги в баштах, як ви відмінно розпланували 20-й рік. І чим починається 21-й.

Впевнені, що протягнете? Що, нерукопожатні у світі, залишившись у всій країні виключно в компанії садистів в погонах, які б'ють жінок, довго втримається на їх багнетах? Вас же в підсумку навіть не змете – вас змиє. І навіть йоржик не знадобиться.

Щиросердне зізнання знімає половину провини – пам'ятаєте? Воювати з 140-мільйонною країною – справа, безумовно, захоплююча, але не довга. А сьогодні ця країна – від Москви до самих до окраїн – показала, що терміни виконуються. І навіть діти еліти, думаючи про своє майбутнє, не хочуть бути разом із вашим мафіозним режимом. Не вірите – почитайте пост сина Михайла Фрідмана, який сьогодні вийшов на Пушкінську.

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