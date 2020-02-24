Російські силовики підтасували свідчення по справі "Сеть" (11 осіб звинуватили в тероризмі, давши по 6-18 років в'язниці. – Ред.), до засуджених застосовували жорсткі тортури, зокрема й електричний струм.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів опозиційний політик і полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков. Він нагадав, що під тортурами від страшного болю можна зізнатися в чому завгодно, навіть у планах вбити президента США Дональда Трампа чи лідера Росії Володимира Путіна (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Справа "Сеть" висмоктана з пальця і сфальсифікована. Можливо, не всі її герої білі та пухнасті, але вони точно непричетні ні до якого терористичного підпілля і тим більше не готували жодних терактів. Показання свідків підтасовані, до засуджених застосовувалися тортури. Ще не було таких людей, які б під тортурами себе не обмовили. Від судом і стислих щелеп кришаться зуби. Будь-яка судома – це маленька частина болю для людини, яку катують електричним струмом. Можна зізнатися навіть у планах вбити Путіна чи Трампа, аби не було болю і знущань", – запевнив він.

Тортури в ФСБ

За його словами, справою "Сеть" російська правоохоронна система, яка вже давно вийшла за межі права, пробила чергове дно.

"Раніше режим все ж таки дотримувався якогось мінімального балансу, а вже з липня-серпня 2019 року жорстокість різко зросла. Найстрашніше, що середній термін, який отримав кожен із семи засуджених – це 12 років і 4 місяці. Таких термінів у Росії не дають навіть за тяжкі злочини. Це свідчить про те, що режим тільки посилює ситуацію і спрямовує свої репресії на тих, хто проти нього, і хто являє хоч якусь гіпотетичну небезпеку. Схоже відбувалося у 37-му році. Так що Росія йде до похмурої диктатури і поліцейського режиму", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами батька колишнього українського політв'язня Павла Гриба, Ігоря, улюбленим інструментом працівників ФСБ під час допитів українців є застосування електричного струму.

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