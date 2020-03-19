У Росії брешуть про заражених коронавірусом: політик розкрив деталі

Лікарні в російських містах-мільйонниках, зокрема в Москві і Санкт-Петербурзі, переповнені хворими різними видами захворювань, особливо на ГРВІ та пневмонію, тестів на визначення коронавірусу немає.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, таку інформацію в своїх соціальних мережах повідомляють росіяни з різних міст країни, але офіційно влада її не підтверджує (повний текст читайте тут).

"Політолог Валерій Соловей, який говорить про тисячі хворих на коронавірус в Росії, має рацію. У нас немає чіткої діагностики, хворих не тестують, бо тестів на коронавірус до недавнього часу не було. При цьому люди з різних міст пишуть, що лікарні переповнені хворими на ГРВІ і пневмонію. у Москві та Пітері так точно. Але влада мовчить, чиновники звикли приховувати всю інформацію, починаючи ще з дочорнобильських часів, офіційно це не підтверджують. Хоча за статистикою Росздоровнагляду в цих містах в лютому захворювань на пневмонію було на 37-40% більше, ніж в минулому році", – повідомив Гудков.

Коронавірус в Росії

За його словами, або це говорить про те, що росіяни хворіють і підхоплюють пневмонію, що є серйозним запальним захворюванням, або це не виявлений коронавірус.

"Людям, які повернулися з-за кордону, в здачі тесту відмовляють. Мовляв, приходьте, коли будуть симптоми. А інкубаційний період може тривати до трьох тижнів. У Росії неможливо добровільно пройти тестування. Навіть за гроші. Можу це сказати по членам моєї родини. У мене захворів онук і мама з великим трудом і по блату домовилася його протестувати. Коронавірус не виявили. Але ж хворіють тисячі людей, їм ставлять діагноз пневмонія, загострення ниркових хвороб, легень і лікують за старою схемою. Так що масштаби драми значно серйозніші, ніж про них кажуть офіційно", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського журналіста Саші Сотника, в Росії приховують інформацію про справжнє число хворих на коронавірус. Для цього російська пропаганда з подачі Кремля запустила відверту брехню про 93 заражених, про несерйозність вірусної інфекції і нарешті про гібридну війну США проти Китаю і Росії з використанням COVID-19.

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