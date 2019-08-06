В Росії почалася "кольорова революція" – Гозман

Останні протести в Росії можна назвати початком "кольорової революції" в країні.

"Події останніх тижнів ділять ситуацію в Росії на "до" і "після". Я думаю, що це початок того самого, чого наша влада так смертельно боїться: того, що вони називають кольоровою революцією". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

У цьому контексті він провів паралель з українською Революцією Гідності і пояснив, в чому полягає особливість так званої кольорової революції. "Це не боротьба лівих з правими, соціалістів з лібералами і так далі. У вас на Майдані були всі. Були ліберали, були крайні націоналісти, були антисеміти, були євреї. Те, що наше начальство називає кольоровою революцією – це протест активної частини суспільства проти влади з моральних міркувань", – сказав опозиціонер.

Протести у Москві Дождь

Він зауважив: така революція не гарантує "рай на землі". "Але думаю, що ситуація дійсно перейшла в іншу якість. Ця революція, звісно, не одномоментна. Вона може тривати дуже довго. Але я вважаю, що наша система приречена", – резюмував Гозман.

Як писав OBOZREVATEL, в ході акції протесту в Москві 3 серпня силовики затримали понад тисячу осіб, серед яких близько півсотні дітей. Раніше російський журналіст Ігор Яковенко в блозі OBOZREVATEL заявив: "Дуже багато чого буде залежати від того, наскільки вміло організатори протесту зможуть його вести".

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