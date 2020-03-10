Путін провернув "операцію з прикриття" з обнуленням термінів: Соловей помітив фінт

Згода лідера Росії Володимира Путіна на обнулення президентських термінів – це операція по прикриттю для подальшого трансферу влади.

Про це OBOZREVATEL сказав російський політолог Валерій Соловей, коментуючи відповідні поправки до Конституції, схвалені Держдумою 10 березня. За його словами, Путін все одно піде з влади і це станеться до 2022 року.

Володимир Путін

"Це операція по прикриттю, помилкова повістка. Схвалити можна що завгодно, але доля невблаганна. Путін може хотіти що завгодно, але у його бажань є межа, встановлена обставинами, які сильніші за неї. Зараз він на них і натрапив, що змушує його використовувати свій час, що залишився, якомога ефективніше. Тому так швидко запустили спецоперацію по передачі влади. Зміни до Конституції прописані так, що у Путіна є можливість вибрати, який варіант йому підходить найкраще", – запевнив Соловей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума РФ проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

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