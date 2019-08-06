В Росії назріває революція? Названий "час Ч"

Кількість протестуючих в Москві та інших містах Росії зростатиме.

"Дуже багато людей, які традиційно підтримують владу, висловлюють жорсткі опозиційні настрої". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

За його оцінками, масштаби останніх акцій протесту в Москві – 27 липня і 3 серпня – недостатні "для того щоб режим Путіна припинив своє існування". Але, розвиваючись, ці події можуть привести до обвалення режиму.

Протести з Москві 3 серпня 2019 року МБХ медіа

"Думаю, дуже багато залежатиме від того, наскільки вміло організатори протесту зможуть його вести", – підкреслив журналіст.

І додав: "Я думаю, відповідь на дуже багато питань дасть осінь, зокрема, 8 вересня, коли відбудуться ці квазі-вибори (в Мосміськдуму, – Ред.). Лідерам протесту потрібно визначитися, як зробити так, щоб спроба зачистити все політичне поле провалилася".

Як писав OBOZREVATEL, в ході акції протесту в Москві 3 серпня силовики затримали понад тисячу осіб, серед яких близько півсотні дітей.

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